Branded Gold Price 30 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स का आज सोने का भाव क्या है? देखें 22 और 24 कैरेट की पूरी लिस्ट

Branded Gold Price: पिछले साल जिस तरह से सोने के भाव में लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही थी उस हिसाब से इस समय सोने का भाव ठीक चल रहा है. अब त्योहारों के साथ ही शादियों का सीजन भी करीब है. शादी के लिए अगर आप अभी से सोना ले ले रहे हैं तो यह निश्चितौर पर एक समझदारी का फैसला हो सकता है. अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो ऐसे में कोशिश करें कि ब्रांडेड शोरूम या नामी ज्वेलर्स से ही गोल्ड लें. सोने की खरीददारी से पहले आज का गोल्ड रेट जानना बेहद जरूरी होता है. ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदारी की हो, तो ऐसे में सामान्य सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के भाव में कुछ अंतर आ सकता है.

मालाबार का आज का सोने का भाव अगर आप Malabar Gold & Diamonds के गहने लेना चाहते हैं तो यहां आज 22k (916) सोने का भाव 14505 रुपये प्रति ग्राम है. मालाबार की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आपको 10 ग्राम या एक तोला सोना लेना है तो ऐसे में आपको 1,45,050 रुपये खर्च करने होंगे. 100 ग्राम सोना लेने वालों के लिए यह कीमत 14,50,500 रुपये हो जाएगी. वहीं, मालाबार की आज के दिन 24 कैरेट (999) सोने की कीमत 15824 रुपये प्रति ग्राम है.

तनिष्क का आज का सोने का भाव

अगर आप आज 30 अगस्त 2026 को तनिष्क का सोना लेना चाहते हैं तो आज एक ग्राम के लिए 14550 रुपये की कीमत देनी होगी. यह आज के 22 कैरेट सोने का भाव है. तनिष्क की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 8 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 116,400 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 145,500 रुपये है. बात करें अगर 100 ग्राम सोने के भाव की तो तनिष्क में आज 100 ग्राम सोना लेने के लिए ग्राहक को 1,455,000 रुपये देने होंगे. वहीं. बीते कल यहां 22 कैरेट सोने की कीमत 14550 रुपये प्रति ग्राम थी.

कल्याण ज्वेलर्स का आज का सोने का भाव