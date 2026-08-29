Branded Gold Price 29 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव

Branded Gold Rates: आज के समय में सोना खरीदना खुद में एक बहुत अच्छा निवेश माना जाता है. अगर आप शादी, त्योहार या किसी खास मौके के लिए सोने के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी का समय आपके लिए सही इसलिए रह सकता है क्योंकि, अभी सोने के भाव में तेजी नहीं है. पिछले कुछ दिनों से सोने का भाव वैसा ही बना हुआ है. इसमें 2-4 हजार रुपये का अंतर आता रहता है. अगर आप Tanishq, Malabar Gold & Diamonds या Kalyan Jewellers जैसे बड़े ब्रांड से खरीदारी करना चाहते हैं, तो खरीदारी से पहले आज का रेट जानना जरूरी है.

सोने की कीमत में रोजाना बदलाव होता है और अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट भी एक जैसे नहीं होते. ऐसे में आपको एक अच्छी क्वालिटी का सोना मिल जाएगा, जिसका आपको पक्का बिल मिलेगा. चलिए जानते हैं आज यानि 29 अगस्त 2026 के ब्रांडेड गोल्ड के रेट.

तनिष्क का आज का सोने का भाव

तनिष्क का सोना लेने पर आपको न केवल पक्का बिल मिलता है, बल्कि एक सही क्वालिटी का सोना और एक कस्टमर सैटिस्फैक्शन भी मिलता है. अगर आप आज यानि 29 अगस्त 2026 को तनिष्क का सोना लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक ग्राम के लिए 14815 रुपये देने होंगे. शुक्रवार को एक ग्राम सोने का भाव 14815 था. तनिष्क की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 8 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो आज के दिन 118,520 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. वहीं, 10 ग्राम की कीमत 148,150 रुपये है. कल के मुकाबले भाव आज थोड़ा बढ़ा है.

मालाबार का आज का सोने का भाव

Malabar Gold & Diamonds ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आज यहां आपको 22 कैरेट का सोना प्रति ग्राम 14505 रुपये में मिलेगा. वहीं, बात करें अगर 24 कैरेट सोने के भाव की तो आज यह आपको 15824 रुपये प्रति ग्राम में मिलेगा. हालांकि, 22 और 24 कैरेट सोने में कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा. अगर आप 22 कैरेट सोना 10 ग्राम ले रहे हैं तो ऐसे में आपको 1,45,050 रुपये देने होंगे. वहीं, कल अगर आप इसे लेते तो इसके लिए 1,46,500 रुपये चुकाने पड़ते.

कल्याण ज्वेलर्स का आज का सोने का भाव