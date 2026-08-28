Home > व्यापार > Branded Gold Price 28 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव

Branded Gold Price 28 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव

सोने की खरीददारी से पहले आज का गोल्ड रेट जानना बेहद जरूरी होता है. ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदारी करना आपके लिए इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि, यहां आपको सोने की अच्छी क्वालिटी मिल सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: August 28, 2026 11:54:06 AM IST

Branded Gold Price 28 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव


Branded Gold Rates: आज रक्षाबंधन का शुभ दिन है. आज अपनी बहन को सोने का कोई गिफ्ट जैसे ब्रेसलेट, झुमके और अंगूठी आदि देना काफी लाभकारी हो सकता है. ऐसे में उन्हें गोल्ड देकर सरप्राइज देना निश्चितौर पर एक बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप सोना खरीदने जा रहा हैं तो एक ब्रांड या शोरूम से इसे खरीदना इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे में आपको एक अच्छी क्वालिटी का सोना मिल जाएगा, जिसका आपको पक्का बिल मिलेगा. सोना आज के समय में निवेश का सबसे बेहतर विकल्प बनता जा रहा है.
सोने की खरीददारी से पहले आज का गोल्ड रेट जानना बेहद जरूरी होता है. ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदारी करना आपके लिए इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि, यहां आपको सोने की अच्छी क्वालिटी मिल सकती है. 
malabar gold rate today

मालाबार का आज का सोने का भाव 

Malabar Gold & Diamonds ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आज यहां आपको 22 कैरेट का सोना प्रति ग्राम 14650 रुपये में मिलेगा. वहीं, बात करें अगर 24 कैरेट सोने के भाव की तो आज यह आपको 15982 रुपये प्रति ग्राम में मिलेगा. अगर आप 22 कैरेट सोना 10 ग्राम ले रहे हैं तो ऐसे में आपको 1,46,500 रुपये चुकाने होंगे. 
tanishq gold rate today

तनिष्क का आज का सोने का भाव 

तनिष्क एक अच्छा और जाना-माना ब्रांड है यहां से आप सोने की खरीददारी कर सकते हैं. अगर आप आज यानि 28 अगस्त 2026 को तनिष्क का सोना लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक ग्राम के लिए 14,695 रुपये देने होंगे. बृहस्पतिवार को एक ग्राम सोने का भाव 14805 था. तनिष्क की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 8 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 117,560 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 146,950 रुपये है. कल के मुकाबले भाव आज थोड़ा कम है. 

कल्याण ज्वेलर्स का आज का सोने का भाव 

कल्याण ज्वेलर्स का आज का 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,60,640 रुपये है. वहीं, बात करें अगर 22 कैरेट सोने की कीमत की तो आज का भाव 14725 रुपये प्रति ग्राम है. इसके और अन्य जगहों के मेकिंग चार्ज और जीएसटी में हो सकता है आपको कुछ अंतर देखने को मिले. आप यहां से भरोसा करके गोल्ड खरीद सकते हैं.

Tags: Branded Gold Rates
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