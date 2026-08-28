Branded Gold Price 28 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव

Branded Gold Rates: आज रक्षाबंधन का शुभ दिन है. आज अपनी बहन को सोने का कोई गिफ्ट जैसे ब्रेसलेट, झुमके और अंगूठी आदि देना काफी लाभकारी हो सकता है. ऐसे में उन्हें गोल्ड देकर सरप्राइज देना निश्चितौर पर एक बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप सोना खरीदने जा रहा हैं तो एक ब्रांड या शोरूम से इसे खरीदना इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे में आपको एक अच्छी क्वालिटी का सोना मिल जाएगा, जिसका आपको पक्का बिल मिलेगा. सोना आज के समय में निवेश का सबसे बेहतर विकल्प बनता जा रहा है.

सोने की खरीददारी से पहले आज का गोल्ड रेट जानना बेहद जरूरी होता है. ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदारी करना आपके लिए इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि, यहां आपको सोने की अच्छी क्वालिटी मिल सकती है.

मालाबार का आज का सोने का भाव Malabar Gold & Diamonds ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आज यहां आपको 22 कैरेट का सोना प्रति ग्राम 14650 रुपये में मिलेगा. वहीं, बात करें अगर 24 कैरेट सोने के भाव की तो आज यह आपको 15982 रुपये प्रति ग्राम में मिलेगा. अगर आप 22 कैरेट सोना 10 ग्राम ले रहे हैं तो ऐसे में आपको 1,46,500 रुपये चुकाने होंगे.

तनिष्क का आज का सोने का भाव

तनिष्क एक अच्छा और जाना-माना ब्रांड है यहां से आप सोने की खरीददारी कर सकते हैं. अगर आप आज यानि 28 अगस्त 2026 को तनिष्क का सोना लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक ग्राम के लिए 14,695 रुपये देने होंगे. बृहस्पतिवार को एक ग्राम सोने का भाव 14805 था. तनिष्क की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 8 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 117,560 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 146,950 रुपये है. कल के मुकाबले भाव आज थोड़ा कम है.

कल्याण ज्वेलर्स का आज का सोने का भाव