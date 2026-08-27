Home > व्यापार > Branded Gold Price 27 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव

Branded Gold Price 27 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव

सोने के भाव में वैसे भी रोजाना थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिलता रहता है. सभी ज्वेलर्स की अपनी-अपनी GST और डिजाइन की कीमत अलग रखते हैं. इन दिनों अगर आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वाकई एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन, उससे पहले आपको इन सभी ब्राडेड गोल्ड की कीमत के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: August 27, 2026 11:23:12 AM IST

Branded Gold Price 27 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के लेना चाहते हैं गहने? जानें आज के 22 और 24 कैरेट सोने का भाव


Branded Gold Rates: कल यानि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है अभी भी बहुत से भाई अपनी बहन के लिए गिफ्ट नहीं ले पाए होंगे. ऐसे में उन्हें गोल्ड देकर सरप्राइज देना निश्चितौर पर एक बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप सोना खरीदने जा रहा हैं तो एक ब्रांड या शोरूम से इसे खरीदना इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे में आपको एक अच्छी क्वालिटी का सोना मिल जाएगा, जिसका आपको पक्का बिल मिलेगा. सोने की खरीददारी से पहले आज का गोल्ड रेट जानना बेहद जरूरी होता है. ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदारी की हो, तो ऐसे में सामान्य सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के भाव में कुछ अंतर आ सकता है.
हालांकि, सोने के भाव में वैसे भी रोजाना थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिलता रहता है. सभी ज्वेलर्स की अपनी-अपनी GST और डिजाइन की कीमत अलग रखते हैं. इन दिनों अगर आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वाकई एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन, उससे पहले आपको इन सभी ब्राडेड गोल्ड की कीमत के बारे में जान लेना चाहिए. 
malabar gold rate today

मालाबार का आज का सोने का भाव 

Malabar Gold & Diamonds ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आज यहां आपको 22 कैरेट का सोना प्रति ग्राम 14,940 रुपये में मिलेगा. वहीं, बात करें अगर 24 कैरेट सोने के भाव की तो आज यह आपको 16298 रुपये प्रति ग्राम में मिलेगा. कल के मुकाबले यह भाव थोड़ा सा कम है. अगर आप 22 कैरेट सोना 10 ग्राम ले रहे हैं तो ऐसे में आपको 1,49,400 रुपये चुकाने होंगे. 
tanishq gold price today

तनिष्क का आज का सोने का भाव 

तनिष्क एक अच्छा और जाना-माना ब्रांड है यहां से आप सोने की खरीददारी कर सकते हैं. अगर आप आज यानि 27 अगस्त 2026 को तनिष्क का सोना लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक ग्राम के लिए 15055 रुपये देने होंगे. देखा जाए तो कल यानि बुधवार और आज के भाव में कोई अंतर नहीं है. तनिष्क की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 8 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 1,20,440 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 1,50,000 रुपये है. वहीं, अगर आप कोई गोल्ड बिस्किट या 100 ग्राम सोने का कोई गहना ले रहे हैं तो तनिष्क में आज 100 ग्राम सोना लेने के लिए 15,05,500 रुपये देने होंगे. 

कल्याण ज्वेलर्स का आज का सोने का भाव 

कल्याण ज्वेलर्स का आज का 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,63, 860 रुपये है. हालांकि, कल इसकी कीमत 1,50,100 रुपये थी. वहीं, बात करें अगर 22 कैरेट सोने की कीमत की तो आज का भाव 15,025 रुपये प्रति ग्राम है. इसके और अन्य जगहों के मेकिंग चार्ज और जीएसटी में हो सकता है आपको कुछ अंतर देखने को मिले. आप यहां से भरोसा करके गोल्ड खरीद सकते हैं. 

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