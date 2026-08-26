Home > व्यापार > Branded Gold Price 26 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स का आज सोने का भाव क्या है? देखें 22 और 24 कैरेट की पूरी लिस्ट

Branded Gold Price 26 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स का आज सोने का भाव क्या है? देखें 22 और 24 कैरेट की पूरी लिस्ट

सभी ज्वेलर्स की अपनी-अपनी GST और डिजाइन की कीमत अलग रखते हैं. इन दिनों अगर आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वाकई एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन, उससे पहले आपको इन सभी ब्राडेड गोल्ड की कीमत के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: August 26, 2026 10:25:20 AM IST

Branded Gold Price 26 August 2026: तनिष्क, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स का आज सोने का भाव क्या है? देखें 22 और 24 कैरेट की पूरी लिस्ट


Branded Gold Rates: रक्षाबंधन पर बहुत से लोग कअपनी बहनों को सोने का कोई गिफ्ट देने के बारें में सोच रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें सही जगह और सही कीमत नहीं पता होने के चलते खरीददारी में मुश्किल आ सकती है. अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो ऐसे में कोशिश करें कि ब्रांडेड शोरूम या नामी ज्वेलर्स से ही गोल्ड लें. सोने की खरीददारी से पहले आज का गोल्ड रेट जानना बेहद जरूरी होता है. ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और कल्याण ज्वेलर्स से खरीदारी की हो, तो ऐसे में सामान्य सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के भाव में कुछ अंतर आ सकता है.
सभी ज्वेलर्स की अपनी-अपनी GST और डिजाइन की कीमत अलग रखते हैं. इन दिनों अगर आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वाकई एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन, उससे पहले आपको इन सभी ब्राडेड गोल्ड की कीमत के बारे में जान लेना चाहिए. 
 
today gold rate 22 august 2026

तनिष्क का आज का सोने का भाव 

अगर आप आज यानि 26 अगस्त 2026 को तनिष्क का सोना लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक ग्राम के लिए 15,055 रुपये चुकाने होंगे. तनिष्क की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 8 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 1,20,440 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 1,50,000 रुपे है. बात करें अगर 100 ग्राम सोने के भाव की तो तनिष्क में आज 100 ग्राम सोना लेने के लिए ग्राहक को 15,05,500 रुपये चुकाने होंगे. वहीं. बीते कल यहां 22 कैरेट सोने की कीमत 15,055 रुपये प्रति ग्राम या कहें कि 1,50,550 प्रति 10 ग्राम थी. 
 
malabar gold price today

मालाबार का आज का सोने का भाव 

अगर आप Malabar Gold & Diamonds के गहने लेना चाहते हैं तो यहां आज 22k (916) सोने काा भाव 15,010 रुपये प्रति ग्राम है. मालाबार की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आपको 10 ग्राम या एक तोला सोना लेना है तो ऐसे में आपको 1,50,100 रुपये खर्च करने होंगे. 100 ग्राम सोना लेने वालों के लिए यह कीमत 15,01,000 रुपये हो जाएगी.  वहीं, मालाबार की आज के दिन 24 कैरेट (999) सोने की कीमत 16,375 रुपये प्रति ग्राम है. मंगलवार को 22 कैरेट सोने का दाम 15,010 रुपये प्रति ग्राम (या 1,50,100 रुपये प्रति 10 ग्राम) था. 

कल्याण ज्वेलर्स का आज का सोने का भाव 

कल्याण ज्वेलर्स का आज का सोना का भाव 22 कैरेट का 15,010 रुपये प्रति ग्राम है. अगर  आप 10 ग्राम सोना लेते हैं तो इसके लिए 1,50,100 रुपये की कीमत चुकानी होगी. इसके और अन्य जगहों के मेकिंग चार्ज और जीएसटी में हो सकता है आपको कुछ अंतर देखने को मिले.  

Tags: Branded Gold Rates
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