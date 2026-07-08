Home > व्यापार > शराब पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! 10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है बोतल, यहां बढ़ने की तैयारी

शराब पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! 10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है बोतल, यहां बढ़ने की तैयारी

Tamil Nadu Liquor Price Hike: इस कदम का मकसद कर्मचारियों की भलाई में सुधार करते हुए गैर-कानूनी वसूली के पुराने सिस्टम को खत्म करना है. प्रोहिबिशन और एक्साइज मिनिस्टर विग्नेश ने कहा कि सरकार ओवरचार्जिंग पर भी सख्ती करेगी और जो भी स्टाफ ओवरचार्जिंग करते हुए पाया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा.

By: Anshika thakur | Published: July 8, 2026 1:02:04 PM IST

तमिलनाडु में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी
तमिलनाडु में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी


Tamil Nadu Liquor Price Hike: सरकारी शराब की दुकानों पर हर बोतल के लिए ग्राहकों से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ₹10 ज्यादा वसूलने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को खत्म करने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को राज्य द्वारा संचालित तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का लाभ देने की घोषणा की.

ज्यादा पैसे वसूलने वालों पर कार्रवाई

You Might Be Interested In

इस कदम का मकसद कर्मचारियों की भलाई में सुधार करते हुए गैर-कानूनी वसूली के पुराने सिस्टम को खत्म करना है. प्रोहिबिशन और एक्साइज मिनिस्टर विग्नेश ने कहा कि सरकार ओवरचार्जिंग पर भी सख्ती करेगी और जो भी स्टाफ ओवरचार्जिंग करते हुए पाया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि 21 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो बार में घुसेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

मंत्री ने कहा, “मेरे कर्मचारी और उनकी भलाई मेरे लिए जरूरी है. जनता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वेतन में इस बढ़ोतरी का बोझ उन पर नहीं डाला जा सकता.” उन्होंने साफ किया कि वेतन बढ़ने की वजह से शराब की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.

सत्ताधारी पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) ने बार-बार आरोप लगाया है कि पिछली DMK सरकार के कार्यकाल के दौरान MRP से ज्यादा वसूले गए ₹10 को ‘पार्टी फंड’ में भेजा जाता था और ग्राहकों को तय कीमत से ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था.‌ DMK ने इन आरोपों से इनकार किया है.

इस घोटाले के दायरे के बारे में विस्तार से बताते हुए विग्नेश ने पहले दावा किया था कि 2021-22 में प्रतिदिन लगभग एक करोड़ शराब की बोतलें बेची गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रति बोतल अतिरिक्त ₹10 का संग्रहण प्रतिदिन ₹10 करोड़, मासिक ₹300 करोड़ और सालाना लगभग ₹3,600 करोड़ होता है.

उन्होंने कहा “कर्मचारियों को बहुत कम सैलरी मिलती थी और उन्हें लोगों की बदनामी का सामना करना पड़ता था.” उन्होंने सवाल उठाया कि पिछली DMK सरकार ने इस चलन को क्यों नहीं रोका, जबकि यह कथित तौर पर सालों से चल रहा था.

DMK सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी का कहना था कि जब भी अतिरिक्त पैसे वसूलने की शिकायतें सामने आती थीं तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी.

यह सख्त कार्रवाई TVK सरकार के भ्रष्टाचार-विरोधी बड़े एजेंडे का हिस्सा है. सरकार पहले ही सार्वजनिक खरीद में कथित अनियमितताओं पर रोक लगाने का दावा कर चुकी है. उसने पिछली सरकार पर पार्टी के लिए फंड निकालने के मकसद से टेंडर की लागत को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का आरोप लगाया है. सरकार का कहना है कि ऐसे तौर-तरीकों को खत्म करने से राज्य के खजाने में काफी बचत हुई है.

विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने हाल ही में आरोप लगाया कि पार्टी फंड की आड़ में भ्रष्टाचार हुआ है. विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने इस पर आपत्ति जताई और उन्हें सबूतों के साथ आरोपों को साबित करने की चुनौती दी.

Tags: Alcohol News IndiaBeer Price HikeLiquor Price IncreaseLiquor Rates Tamil NaduTamil Nadu Alcohol PricesTamil Nadu Excise DepartmentTamil Nadu Latest NewsTamil Nadu Liquor Price HikeTASMAC NewsTASMAC Price Hike
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
शराब पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! 10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है बोतल, यहां बढ़ने की तैयारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शराब पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! 10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है बोतल, यहां बढ़ने की तैयारी
शराब पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! 10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है बोतल, यहां बढ़ने की तैयारी
शराब पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! 10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है बोतल, यहां बढ़ने की तैयारी
शराब पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! 10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है बोतल, यहां बढ़ने की तैयारी