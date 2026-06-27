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‘मामा की सोने की अंगूठी’ योजना: हर नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी देगी सरकार, आवेदन के लिए जानिए पात्रता, नियम और शर्तें!

TamilNadu Thaimaman Gold Ring Scheme: राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी. सरकार ने इस योजना के पीछे की वजह भी बताई है.

By: Kajal Jain | Published: June 27, 2026 2:17:32 PM IST

'मामा की सोने की अंगूठी' योजना: हर नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी देगी सरकार, आवेदन के लिए जानिए पात्रता, नियम और शर्तें!
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TamilNadu Thaimaman Gold Ring Scheme: कहते हैं कि बच्चे का जन्म अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन तमिलनाडु में यह खुशियां अब ‘सोने’ की चमक के साथ आएंगी. राज्य की नई सरकार ने एक बेहद अनोखी योजना- ‘थाईमामन थंगा मोथिरा थिट्टम’ को हरी झंडी दे दी है. इस योजना के तहत 22 जून, 2026 से सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले हर बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी तोहफे में दी जाएगी. गरीब परिवारों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है. मुख्यमंत्री थलपति विजय ने इस पहल के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए प्रति वर्ष ₹755.83 करोड़ आवंटित किए जाएंगे. 15 सितंबर 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की जयंती पर ‘थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम’ का उद्घाटन किया जाएगा. यहां जानिए क्या गोल्ड रिंग के लिए आवेदन भी करना है? कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे? कौन पात्र होगा? कौन-से नियम और शर्तें लागू होंगी.

क्यों सोने की अंगूठी बांट रही सरकार?

तमिलनाडु में TVK की अगुवाई वाली सरकार द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को सोने की अंगूठी गिफ्ट दी जाएगी. राज्य की संस्कृति और परंपरा के तहत परिवार को आशीर्वाद देने और नवजात का स्वागत करने की खुशी में थाईमामन सीर यानी मारा की तरफ से उपहार के तौर पर 1 ग्राम सोने की अंगूठियां देने का ऐलान किया गया है. इसकी अनुमानित कीमत 13,600 प्रति यूनिट होगी.

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थलपति विजय निभाएंगे मामा का रोल?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने ‘थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम’के आधिकारिक दस्तावेजों पर साइन करके लागू कर दिया है जिसमें लिखा है कि सरकार अपने मेडिकल संस्थानों में जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए मामा की जिम्मेदारी निभाएगी और आशीर्वाद के रूप में एक ग्राम सोने की अंगूठी गिफ्ट करेगी.

कौन-से दस्तावेज लगेंगे, कहां आवेदन करें?

तमिलनाडु की सरकार के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने 22 जून से ‘थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम’को लागू कर दिया है लेकिन आधिकारिक तौर पर 15 सिंतबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन.अन्नादुरई के जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत होगी. सरकार ने अपने आदेश में कहा कि तमिलनाडु की संस्कृति और परंपरा में सोने का बड़ा भावनात्मक महत्व है. ऐसे में नवजात बच्चे के दुनिया में आने पर जश्न मनाने और मांओं के सम्मान में यह कदम उठाया गया है. यह योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को गर्व का जरिया बनाती है. सरकार ने यह भी बताया कि सोने की अंगूठियां तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन (TNMSC) के जरिए खरीदी जाएंगी.

दस्तावेज: राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, लेबर वेलफेयर बोर्ड का आईडी कार्ड, डाक विभाग से प्रमाण पक्र और मूल निवास प्रमाण पत्र.

पात्रता: तमिलनाडु का स्थाई निवासी हो, बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हो, मां का PICME में RCH ID के साथ रजिस्ट्रेशन हो. नवजात की मां की ओर से आवेदन लिए जाएंगे.

खास बात:  ‘थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम’ के तहत यदि सरकारी अस्पताल में कोई मां दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो 2 सोने की अंगूठियां उपहार में मिलेंगी.

प्रसव को लेकर तमिलनाडु के आंकड़े

‘थाईमामन थंगा मोथिरा थिट्टम’योजना के दस्तावेजों में राज्य में प्रसव के ताजा आंकड़े भी प्रकाशित किए गए हैं जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHF-6) के सर्वे के मुताबिक, तमिलनाडु में प्रतिवर्ष करीब 7.8 लाख प्रसव होते हैं जिसमें से 99.9% डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशनल यानी अस्पतालों में होती है. इसमें से भी 4.2 लाख यानी 53% प्रसव सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में होते हैं. हर एक डिलीवरी के लिए सरकार अस्पताल में सिर्फ़ 1,364 रुपये का खर्च आता है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने का खर्च औसतन 63,473 रुपये है.

ये भी पढ़ें:- गांजा फूंकने वाले यार-दोस्तों का पता बताओ और ₹2 लाख का इनाम पाओ! क्या है सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे का पूरा सच!

Tags: 1 Gram Gold RingGold Ring Schemegovernment schemeTamilnadu NewsThai Maman Gold Ring Scheme
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