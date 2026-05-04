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विजय का कर्ज माफी का मास्टस्ट्रोक सफल! किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ? राज्य के खजाने पर क्या पड़ेगा असर

Farmer Loan Waiver Tamil Nadu: 'किसानों का कर्ज होगा माफ' कैसे एक ही वादे ने विजय को ग्रामीण तमिलनाडु में एक 'सुपरस्टार' से एक 'जन नेता' में बदल दिया; किसानों को असल में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और इस लोकलुभावन वादे का राज्य के खजाने पर क्या असर पड़ेगा.

By: Shristi S | Published: May 4, 2026 4:27:46 PM IST

विजय का कर्ज माफी का मास्टस्ट्रोक सफल! किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ?
विजय का कर्ज माफी का मास्टस्ट्रोक सफल! किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ?


Tamil Nadu Elections Results 2026: तमिलनाडु की राजनीति में DMK और AIADMK का दशकों पुराना दबदबा अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है. दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति ने अपनी नई पार्टी, ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) के ज़रिए एक ऐसी राजनीतिक चाल चली है, जिसने पूरे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है. उनका 95 पन्नों का घोषणापत्र महज़ एक चुनावी दस्तावेज से कहीं ज़्यादा साबित हुआ है; असल में, यह एक बहुत ही बारीकी से तैयार की गई ‘राजनीतिक पटकथा’ है.

इस पूरी कहानी का भव्य ‘क्लाइमेक्स’ दो मुख्य वादों में छिपा है: किसानों के कर्ज़ माफ़ करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देना. इस लेख को लिखे जाने तक, विजय की पार्टी 234 सदस्यों वाली विधानसभा में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए 109 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह लगभग तय लग रहा है कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे. आइए समझने की कोशिश करें कि कैसे एक ही वादे ने विजय को ग्रामीण तमिलनाडु में एक ‘सुपरस्टार’ से एक ‘जन नेता’ में बदल दिया; किसानों को असल में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और इस लोकलुभावन वादे का राज्य के खजाने पर क्या असर पड़ेगा.

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कर्ज़ माफ़ी का किन किसानों को मिलेगा फ़ायदा

विजय की पार्टी ने कर्ज़ माफ़ी का वादा ‘एकमुश्त माफ़ी’ यानी, बिना किसी शर्त के सबके लिए माफ़ी के तौर पर नहीं किया है, बल्कि इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से लक्षित किया है. TVK के घोषणापत्र के अनुसार, कर्ज़ माफ़ी का फ़ायदा विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है. तमिलनाडु में, 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले छोटे और सीमांत किसान कुल कृषि आबादी का लगभग 92% हिस्सा हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि विजय ने उस 92% ‘खामोश वोट बैंक’ को सफलतापूर्वक अपने पाले में कर लिया है. 

यह एक ऐसा जनसमूह है जो असल में कर्ज़ के बोझ तले सबसे ज़्यादा दबा हुआ है और चुनावी नतीजों को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है. कर्ज़ माफ़ी के अलावा, घोषणापत्र में धान के लिए ₹3,500 प्रति क्विंटल और गन्ने के लिए ₹4,500 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी भी दी गई है. ये ऐसे वादे हैं जो राज्य के कृषि प्रधान क्षेत्रों में गहरी गूंज पैदा कर रहे हैं.

तमिलनाडु के किसानों के सामने असली मुद्दे और कर्ज़ का दुष्चक्र

तमिलनाडु के किसान एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं. अकेले कर्ज़ माफ़ी इस समस्या का कोई पक्का समाधान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ज़्यादा गहरे और बुनियादी कारण हैं.

बढ़ती इनपुट लागत-  जब से उर्वरकों पर से सरकारी नियंत्रण हटा है, तब से खेती में लगने वाली चीज़ों (इनपुट) की लागत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

MSP में असमानता- जहां एक तरफ खेती में लगने वाली चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं धान और दूसरी फ़सलों के लिए तय ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (MSP) में उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई है; नतीजतन, किसानों का मुनाफ़ा लगातार घटता जा रहा है.

जलवायु परिवर्तन और सूखा- तमिलनाडु को अक्सर गंभीर सूखे और बेमौसम बारिश का सामना करना पड़ता है, जिससे फ़सलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान अपना मौजूदा कर्ज़ चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं.

सामाजिक खर्च- खेती में हुए नुकसान के अलावा, किसान ऐसे कामों के लिए भी कर्ज़ लेते हैं जिनसे कोई आमदनी नहीं होती, जैसे कि सामाजिक रीति-रिवाज (शादियां), घर का खर्च, सेहत से जुड़ी दिक्कतें, और बड़े परिवारों का गुज़ारा चलाना, जिससे वे इस कर्ज़ के जाल में और भी ज़्यादा फंसते चले जाते हैं.

किसानों पर कर्ज़ का भारी बोझ

  1. तमिलनाडु के डेल्टा ज़िलों, जो राज्य का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है, के कई किसान, सहकारी समितियों द्वारा फ़सल ऋण के वितरण में देरी के कारण, निजी साहूकारों और माइक्रोफ़ाइनेंस कंपनियों का सहारा लेने को मजबूर हैं. ये वैकल्पिक ऋणदाता 36 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की अत्यधिक ब्याज दरें वसूलते हैं. हताशा और संकट से जूझते हुए, कई किसान अपनी गिरवी रखी हुई संपत्तियां भी गंवा बैठते हैं.
  2.  विभिन्न ज़िलों के किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि सहकारी समितियां ऋण स्वीकृत करने से पहले ढेरों दस्तावेज़ों की मांग करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है बैंकों से प्राप्त बकाया-मुक्त प्रमाण पत्र. इस नौकरशाही प्रक्रिया में अक्सर कई सप्ताह लग जाते हैं; और जब तक यह प्रक्रिया पूरी होती है, किसान अपनी जमीन बुवाई के लिए पहले ही तैयार कर चुके होते हैं.
  3. किसानों की कर्ज़दारी से जुड़े आंकड़े चिंताजनक हैं, और विजय ने एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को उठाया है—और वह भी बिल्कुल सही समय पर। कुछ अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु में किसानों पर कुल कर्ज़ का बोझ ₹5,06,290.45 करोड़ तक पहुँच गया है—जो सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ऊँचा आँकड़ा है.
  4. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में किसानों पर बकाया कर्ज़ में महज़ छह वर्षों की अवधि 2015-16 से 2020-21 तक, में 68% की चिंताजनक वृद्धि देखी गई. ये आँकड़े यह पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि किसान कर्ज़ के उस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए बेसब्री से एक ‘संजीवनी’ एक जीवन-रक्षक उपाय की तलाश में थे, जिसमें वे पीढ़ियों से फंसे हुए हैं.

इससे राज्य के खजाने पर क्या बोझ पड़ेगा?

हालांकि विजय द्वारा किया गया यह वादा राजनीतिक दृष्टिकोण से एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ साबित हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से, यह एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹35,67,818 करोड़ रहने का अनुमान है. राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव में है, और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹1,06,968 करोड़ (GSDP का 3%) निर्धारित किया गया है. राज्य के खजाने पर पड़ रहे दबाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2025-26 में, राज्य सरकार को अपने बकाया कर्ज़ को चुकाने के लिए ही ₹47,040 करोड़ का भुगतान करना होगा.

अर्थशास्त्रियों का पक्का मानना ​​है कि कर्ज़ माफ़ी से भले ही कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर इतना भारी बोझ पड़ता है कि सरकार को आखिरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य ज़रूरी विकास क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में कटौती करने पर मजबूर होना पड़ता है.

Tags: Assembly Elections 2026farmertvkVijay Thalapathy
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