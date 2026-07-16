Swiggy LPG Cylinder Delivery: स्विगी पर अब मिलेगा गैस सिलेंडर: बिना कनेक्शन के होगी डिलीवरी, इस शहर से हो रही है शुरुआत

जरा सोचिए, आप किचन में खाना बना रहे हों और अचानक गैस खत्म हो जाए! अब इस सिरदर्द को अलविदा कहने का वक्त आ गया है. स्विगी (Swiggy) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) ने हाथ मिलाया है ताकि आपके घर तक रसोई गैस सिलेंडर मिनटों में पहुंचाए जा सकें. भारत में अपनी तरह की यह पहली सर्विस है, जो किसी क्विक-कॉमर्स ऐप के जरिए शुरू होने जा रही है.

इस नई सर्विस की बड़ी बातें

छोटे सिलेंडरों से शुरुआत: फिलहाल इस सर्विस के जरिए 5 किलो और 10 किलो वाले छोटे सिलेंडरों की डिलीवरी की जाएगी. आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले भारी-भरकम 14.2 किलो वाले सिलेंडर अभी इस सर्विस का हिस्सा नहीं हैं.

कनेक्शन की कोई झंझट नहीं: इसके लिए आपको किसी लंबी-चौड़ी कागज़ी कार्रवाई से नहीं गुजरना होगा. ग्राहक बिना किसी पहले से मौजूद HP Gas कनेक्शन के भी ये सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे.

सबसे पहले बेंगलुरु में दस्तक: इस सर्विस का ट्रायल (पायलट रन) सबसे पहले बेंगलुरु में शुरू किया जा रहा है. वहाँ की सफलता के बाद इसे देश के अन्य शहरों में भी पेश किया जाएगा.

कीमतों पर अभी सस्पेंस: हालांकि दोनों ही कंपनियों ने अभी तक इसकी डिलीवरी फीस या सिलेंडरों की कीमतों का खुलासा नहीं किया है.

इस कदम के मायने क्या हैं?

यह पार्टनरशिप कुछ समय पहले ईरान संघर्ष के दौरान पैदा हुई रसोई गैस सप्लाई की चिंताओं के बीच आई है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी (LPG) उपभोक्ता देश है, जहाँ मुख्य रूप से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियाँ गैस की सप्लाई करती हैं.

स्विगी के इंस्टामार्ट पर आप पहले से ही फल-सब्ज़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के राशन का सामान मंगवाते आए हैं. अब इस लिस्ट में एलपीजी सिलेंडर का जुड़ना वाकई उन लोगों के लिए लाइफ-सेवर साबित होगा, जो अकेले रहते हैं या जिन्हें इमरजेंसी में तुरंत गैस की जरूरत पड़ती है.