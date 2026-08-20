Home > व्यापार > Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी

Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी

ऐसे में बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए मिठाईयां भी लेती हैं. इससे बहनों की जेब पर भी असर पड़ेगा. अब उन्हें मिठाइयां लेने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. इस मामले में देश के अलग-अलग जगहों पर मंडी के व्यापारियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 20, 2026 4:41:36 PM IST

Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी


Sugar Price Hike: त्योहारों का सीजन शुरु होने ही वाला है कि ऐसे में देश में गुड़ और चीनी के दाम बढ़ गए हैं. रक्षाबंधन आने से 10 दिनों पहले ही करोड़ों बहनों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं हैं. देखा जाए तो चीनी और गुड़ के दाम बढ़ जाने के बाद से इसका असर न केवल मिठाईयों पर पड़ेगा बल्कि, चॉकलेट से लेकर आईसक्रीम तक सभी महंगी हो जाएंगी. माना जा रहा है कि अब राखी, गणेशोत्सव और जन्माष्टमी के मौके पर चीनी और गुड की मांग और ज्यादा बढ़ेगी.
ऐसे में बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए मिठाईयां भी लेती हैं. इससे बहनों की जेब पर भी असर पड़ेगा. अब उन्हें मिठाइयां लेने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. इस मामले में देश के अलग-अलग जगहों पर मंडी के व्यापारियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. 

चॉकलेट से मिठाई तक सब होगा महंगा 

चीनी और गुड़ का व्यापार करने वाले तमाम कारोबारियों का कहना है कि चीनी और गुड़ के महंगे होने से देशभर में इससे जुड़ी चीजों पर भी प्रभाव पड़ सकता है. देखा जाए तो अब बिस्किट, आईसक्रीम से लेकर चॉकलेट और मिठाइयों तक सबकुछ महंगा हो सकता है. 10 दिन बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है और उसके बाद शादियों का सीजन भी आएगा.
इस सीजन में त्योहारों की मिठाई और शादी की मिठाई की मिठास फीकी पड़ने वाली है क्योंकि चीनी के रेट में लगातार इजाफा हो रहा है. चीनी की कीमत अब 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है. खुदरा बाजार में शक्कर के दाम बढ़कर 55 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि थोक बाजारों में भी भाव काफी ऊंचे चल रहे हैं. 

कारोबारियों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं 

चीनी के बढ़े दामों को लेकर जब इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम ने होडल शहर के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक साथ चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसकी वजह से हर चीज पर मंहगाई बढ़ेगी. लोगों ने कहा कि मिठाइयों के भी दामों में बढ़ोतरी होगी और मिठाइयां गरीब लोगों की पहुंच से किसी दूर हो जाएगी. कुछ व्यापारियों का कहना है कि गणेश चतुर्थी और आने वाले त्योहारों के कारण बाजार में मांग अचानक बढ़ गई है.
कम बारिश और उत्पादन कमजोर मानसूनी बारिश के कारण गन्ने की फसल पर असर पड़ा है. फुटकर किराना व्यापारी बताया कि 15 दिन पहले चीनी 48-50 रुपये किलो बिक रही थी. अब इसका भाव बढ़कर 65 रुपये किलो तक पहुंच गया है. ग्राहकों का कहना है कि पहले 1kg लेते थे अब आधा kg लेकर काम चला रहे है. हालांकि, ग्राहकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसको लेकर रास्ता निकलेगी.

Tags: Sugar Price Hike
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026
Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी
Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी
Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी
Sugar Price Hike: त्याहोर से 10 दिन पहले करोड़ों बहनों को लगा झटका, चॉकलेट से लेकर मिठाई तक हुई महंगी, जानें क्या कह रहे हैं व्यापारी