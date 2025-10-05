Surajkund Mela 2025: सूरजकुंड मेले में लगी 50% तक Sale, यहां जानें किन-किन सामानों पर कितनी मिल रही छूट?

Surajkund Mela 2025 Discount: दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड दिवाली मेला 2025 (Surajkund Diwali Mela 2025) लगा हुआ है. इस मेले की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी, जो आगामी 7 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा. 7 दिवसीय मेले में पर्यटक आने लगे हैं. इस मेले में कम दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में यहां पर लगा स्टॉल में सामानों की खरीद पर छूट देने का सिलसिला शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि मेले में लगे स्टॉल पर खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है. ऐसे में कई तरह के सामानों पर दुकानदार/स्टॉल मालिक छूट भी दे रहे हैं. कुछ दुकानों पर कपड़ों, फुटवियर, घरेलू आइटम्स, साज-सज्जा के सामान के साथ दिवाली त्योहार से जुड़े आइटम्स पर छूट देने का सिलसिला तेज हो गया है.

किन-किन सामानों पर कितनी छूट? (goods Discount on Surajkund Mela)

2 अक्टूबर से शुरू हो कर 7 अक्टूबर तक चलने वाले सूरजकुंड दिवाली मेले में अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. यहां लगे स्टॉल पर 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है. यहां पर बता दें कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हर साल फरवरी महीने में लगता है. यह मेला अपनी सांस्कृतिक विविधता और हस्तशिल्प कलाओं के लिए देश-दुनिया में मशहूर है, इस मेले में विदेशी पर्यटक भी आते हैं और अपना मनपसंद सामान खरीदते हैं. अब सूरजकुंड में 2 बार मेला लगाया जा रहा है. दिवाली मेला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है. कुछ विक्रेता तो मेले के अंतिम दिनों में सामान बेचने के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश देने की योजना बन रहे हैं. कुछ स्टॉल मालिकों का कहना है कि रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को मेले में आने वाले दर्शकों को सामान खरीदने पर आकर्षक ऑफर दिए जाएंगे. घरेलू सामानों के अलावा अन्य क्राफ्ट के सामानों पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी.

वूडन के साथ खिलौनों पर मिल रही छूट ( Toys Discount on Surajkund Mela 2025)

सूरजकुंड मेले में लगाए गए कई स्टॉलों पर वुडन की कृतियों पर सेल लगी है. वुडन की कृतियों में शामिल खिलौनों के साथ-साथ फोटो फ्रेम, कंघी, ज्वैलरी बाक्स पर भारी छूट दी जा रही है. इसी तरह कुछ सामान सिर्फ 200-300 रुपये में मिल रहे हैं. कई स्टालों पर मैट और दरी की भी सेल लगाई गई है, जो बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं. कुछ आइटम्स की खरीद पर 20 प्रतिशत से अधिक की छूट चल रही है. दिवाली त्योहार के मद्देनजर घर की सजावट का सामान छूट के साथ मिल रहा है. कुछ स्टॉल मालिकों का कहना है कि मेले के सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं। ऐसे में सामानों को छूट देकर बेचा जाए, क्योंकि वापस ले जाने का खर्च तो काफी महंगा पड़ेगा. छूट देकर स्टॉल मालिक घाटे में नहीं रहता है. मेले में कई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की खूब बिक्री भी हो रही है. इन स्टॉलों पर खूबसूरत नक्काशी वाले सामान खूब बिक रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Surajkund Mela 2025 के लिए कैसे बुक करें टिकट, जानें जगह, टाइमिंग, टिकट की कीमत समेत अन्य डिटेल