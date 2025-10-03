Surajkund Mela 2025 के लिए कैसे बुक करें टिकट, जानें जगह, टाइमिंग, टिकट की कीमत समेत अन्य डिटेल

Surajkund Mela 2025: अगर आप भी अपना वीकेंड शानदार बनाना चाहते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा का रुख कर सकते हैं. फरीदाबाद के सूरजकुंड में दीपावली मेला 2025 (Surajkund Diwali Mela 2025) की शुरुआत हो गई है. यह मेला 2 अक्टूबर, 2025 से शुरू हुआ है और आगामी 7 अक्टूबर तक चलेगा. अगर आप घूमने-फिरने के अलावा खरीदारी का शौक रखते हैं तो यह मेला दिल्ली-एनसीआर के लोगों के बेस्ट है. इस मेले में अन्य राज्यों से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन उन्हें आने-जाने में समय लेगा, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए यह 7 अक्टूबर तक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है. इस स्टोरी में हम बताएंगे सूरजकुंड दिवाली में लगे मेले के बारे में पूरी जानकारी.

क्या होगा टिकट? (Surajkund Diwali Mela 2025 ticket)

फरीदाबाद के सूरजकुंड में दीपावली मेले का हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 अक्टूबर को किया, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा. इस मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से कलाकार पहुंचे हैं, जो पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं. अगर आप भी इस मेले में जाने का मन बना रहे हैं तो यहां पर हम बता रहे हैं टिकटों के दाम. इस बार सूरजकुंड में लगने वाले दीवाली मेले का टिकट 70 रुपये महंगा हो गया है. हरियाणा पर्यटन विभाग के अनुसार, एंट्री टिकट का दाम 100 रुपये है. इससे पहले साल 2023 में एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपये था. ऐसे में इस बार टिकट महंगा होने असर मेले में दिख भी सकता है, हालांकि आयोजकों का कहना है कि टिकटों के दामों का असर पर्यटकों की संख्या पर नहीं पड़ेगा.

कैसे मिलेगा टिकट? (how to get Surajkund Diwali Mela 2025 ticket)

हरियाणा पर्यटन विभाग (Haryana Tourism Department) द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर, 2025 तक द्वितीय सूरजकुंड दीवाली मेला आयोजित होगा. दर्शकों की सुविधा और सहूलियत के मद्देनजर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था की गई है. मेले में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल http://mela.haryanatourism.gov.in/e/diwali-mela पर कर सकते हैं. यहां पर आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं.

किसे मिलेगी टिकट से छूट? (Surajkund Diwali Mela 2025 ticket dicount)

हरियाणा पर्यटन विभाग (Haryana Tourism Department) की वेबसाइट के मुताबिक, मेले में छात्र-छात्राओं के लिए विशेष पहल की घोषणा की गई है. छात्र-छात्राओं को टिकट बुकिंग पर 50% की छूट मिलेगी. इसके साथ ही विभाग की ओर से एक विशेष क्यूआर कोड भी जारी किया गया है. यहां आने वाले पर्यटक/दर्शक इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि मेले में आसानी से प्रवेश पा पाएगा और लंबी लाइन भी नहीं लगेगी.

लगाए गए हैं 500 स्टॉल

सूरजकुंड दिवाली मेले में करीब 500 कमर्शियल स्टॉल लगाए गए हैं. इन स्टॉलों में पर्यटक दिवाली त्योहार से जुड़े सामान के अलावा अन्य घरेलू साज-सज्जा के सामान भी खरीद सकते हैं. इसके अलावा यहां खिलौने, बर्तन, आभूषण भी छूट के साथ मिल रहे हैं. खाने-पीने के शौकीन हैं तो यहां पर लजीज व्यंजनों का स्वाद लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे.

क्या है टाइमिंग (Surajkund Diwali Mela 2025 ticket timing)

गौरतलब है कि सूरजकुंड मेला स्थल मेट्रो स्टेशन बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के पास है. यहां से पर्यटक आसानी से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए पर्यटक टैक्सी या ऑटो-रिक्शा की मदद से ले सकते हैं. मेला प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 7:00 बजे तक चलेगा.