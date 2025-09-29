कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट
Home > व्यापार > कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

Ultra-Luxury Apartments: सनटेक रियल्टी (Sunteck Realty) दुबई और मुंबई में 100 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाला फ़्लैट बनाने जा रही है. बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 20 हजार करोड़ रुपये का है.

By: Sohail Rahman | Published: September 29, 2025 6:37:26 PM IST

Sunteck Realty
Sunteck Realty

Sunteck Realty Ultra-Luxury Apartments: कुछ दिन पहले 100 करोड़ रुपये में एक अल्ट्रा-लक्ज़री अपार्टमेंट बिकने की खबर से पूरा रियल एस्टेट मार्केट हिल गया था. लेकिन अब मार्केट में लक्ज़री की परिभाषा बदलने वाली है. अल्ट्रा-लक्ज़री घरों की बढ़ती मांग को देखते हुए, रियल एस्टेट डेवलपर्स अब एक नए स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं. 500 करोड़ रुपये तक की कीमत वाले अल्ट्रा-लक्ज़री अपार्टमेंट जल्द ही मार्केट में आने की उम्मीद है. 100 करोड़ रुपये की कीमत अब अल्ट्रा-लक्ज़री के लिए एंट्री-लेवल प्राइस मानी जाती है, और 500 करोड़ रुपये के नए बेंचमार्क के साथ, भारत का प्रॉपर्टी मार्केट ग्लोबल सुपर-लक्ज़री लीग में शामिल होने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स के अनुसार सनटेक रियल्टी (Sunteck Realty) मुंबई और दुबई में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत वाले अल्ट्रा-लक्ज़री प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी.

मुंबई और दुबई में बनाए जाएंगे ये लक्ज़री अपार्टमेंट (These luxury apartments will be built in Mumbai and Dubai)

सनटेक रियल्टी मुंबई और दुबई में दो नए अल्ट्रा-लक्ज़री रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएगी. ये प्रोजेक्ट ‘इमांस’ नाम के एक नए सिर्फ खास लोगों के लिए रियल एस्टेट लाइफस्टाइल ब्रांड के तहत होंगे. सनटेक रियल्टी के CMD कमल खैतान (Kamal Khaitan) ने पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि हम इमेंस नाम के एक नए ब्रांड के तहत अल्ट्रा-लक्ज़री रेजिडेंशियल सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, यह नाम दो शब्दों ‘इमेंस’ (Immense) और ‘इंडल्जेंस’ (Indulgence) को मिलाकर बना है. इन प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी.

कब तक होगा लॉन्च? (When will it be launched?)

जानकारी के अनुसार, रियल एस्टेट की यह प्रमुख कंपनी अगले साल जून तक दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है- एक मुंबई में नीपेनसी रोड (Nepeansea Road) और दुबई के डाउनटाउन (Downtown), बुर्ज खलीफा कम्युनिटी में लॉन्च करने की योजना बना रही है. जानकारी सामने आ रही है कि दुबई प्रोजेक्ट इस डेवलपर का भारत के बाहर पहला प्रोजेक्ट होगा. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा लक्ष्य अगले साल जून तक दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च करना है. उन्होंने आगे कहा कि इन दो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपये होगी.

यह भी जानें :- 

अक्टूबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे BANK, तारीखों के अनुसार यहां देखें पूरी लिस्ट

Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!

Tags: Business NewsDLF Camelliassunteck realtyultra luxury apartments in mumbaiUltra-luxury apartments in dubai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट
कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट
कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट
कहां बन रहे दुनिया के सबसे महंगे Flat? भारतीय कंपनी शुरू करने जा रही 20 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट