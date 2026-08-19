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टेलीकॉम किंग Sunil Mittal की निजी दुनिया, कारोबार से इतर कैसी है उनकी लव स्टोरी और फैमिली लाइफ?

साइकिल पार्ट्स के छोटे कारोबार से शुरू हुआ Sunil Mittal का सफर आज बड़े कारोबारी साम्राज्य तक पहुंच चुका है. मगर उनकी सफलता के पीछे परिवार और निजी जिंदगी की भी खास भूमिका रही है.

By: Munna Verma | Published: August 19, 2026 11:43:40 AM IST

Sunil Mittal Wife Nyna Mittal: साइकिल के छोटे कारोबार से टेलीकॉम एम्पायर और फिर प्रेम से परिवार तक
Sunil Mittal Wife Nyna Mittal: साइकिल के छोटे कारोबार से टेलीकॉम एम्पायर और फिर प्रेम से परिवार तक


Sunil Mittal Wife Nyna Mittal Love Story: भारत के बड़े उद्योगपतियों में शामिल Sunil Mittal का नाम आज टेलीकॉम और बिजनेस की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है. एक छोटे से कारोबार से शुरुआत करके उन्होंने जिस तरह Bharti Enterprises को एक बड़े कारोबारी समूह में बदला, वह सफर उद्यमिता और दूरदृष्टि की मिसाल माना जाता है. लेकिन उनकी सफलता की कहानी का एक पहलू ऐसा भी है, जो अक्सर बिजनेस सुर्खियों से दूर रहता है उनका परिवार और निजी जीवन.

Sunil Mittal का कारोबारी सफर बेहद साधारण शुरुआत से आगे बढ़ा. शुरुआती दौर में उन्होंने साइकिल के पुर्जों और अन्य उत्पादों से जुड़े कारोबार में कदम रखा. समय के साथ उन्होंने नए अवसरों को पहचाना और अपना ध्यान दूरसंचार क्षेत्र की ओर बढ़ाया. टेलीकॉम सेक्टर में उनके फैसलों ने भारतीय मोबाइल बाजार को तेजी से बदलते दौर में एक नई दिशा दी. आगे चलकर Bharti समूह ने कई क्षेत्रों में विस्तार किया और Airtel इसका सबसे चर्चित ब्रांड बना.

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Sunil Mittal की पत्नी Nyna Mittal कौन हैं?

Sunil Mittal की निजी जिंदगी में उनकी पत्नी Nyna Mittal की अहम भूमिका रही है. हालांकि वह अपने पति की तरह सार्वजनिक जीवन और कारोबारी सुर्खियों में लगातार नजर नहीं आतीं. यही वजह है कि उनके बारे में आम लोगों के बीच अपेक्षाकृत कम जानकारी उपलब्ध है. Nyna Mittal ने परिवार और निजी जीवन को सार्वजनिक चकाचौंध से काफी हद तक अलग रखा. बड़े कारोबारी परिवार का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने लो-प्रोफाइल जीवनशैली को प्राथमिकता दी है. उनकी यही निजी पसंद परिवार की जिंदगी को मीडिया की लगातार नजरों से दूर रखने में मदद करती है.

प्यार से शादी तक का सफर

Sunil और Nyna Mittal की कहानी सिर्फ एक सफल उद्योगपति और उनकी पत्नी की कहानी नहीं है. दोनों का रिश्ता समय के साथ मजबूत हुआ और आखिरकार विवाह में बदला. हालांकि उनकी निजी जिंदगी के कई पहलू सार्वजनिक रूप से ज्यादा साझा नहीं किए गए हैं, लेकिन यह जोड़ी लंबे समय से साथ है और परिवार को लेकर अपेक्षाकृत शांत जीवन जीती है.

परिवार को रखा लाइमलाइट से दूर

Sunil Mittal का कारोबारी जीवन जितना सार्वजनिक है, उनका पारिवारिक जीवन उतना ही निजी. उन्होंने अपने परिवार को मीडिया की निरंतर चर्चा से दूर रखने की कोशिश की है. यही कारण है कि उनके परिवार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी सीमित रूप में ही सामने आती है. उनके बच्चे भी अपने-अपने पेशेवर सफर में आगे बढ़े हैं और परिवार की कारोबारी विरासत से जुड़े रहे हैं. इसके बावजूद Mittal परिवार की निजी जिंदगी में दिखावे के बजाय काम और पारिवारिक मूल्यों को महत्व दिए जाने की छवि रही है.

कामयाबी के पीछे परिवार की अहम भूमिका

Sunil Mittal की कहानी सिर्फ एक कारोबारी साम्राज्य बनाने की कहानी नहीं है. यह उस संतुलन की भी कहानी है, जिसमें एक ओर बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं और दूसरी ओर परिवार के साथ निजी जिंदगी. Nyna Mittal और उनका परिवार लंबे समय से इसी निजी हिस्से का महत्वपूर्ण आधार रहे हैं, भले ही वह हिस्सा सार्वजनिक सुर्खियों में कम दिखाई देता हो.

Tags: Bharti Enterpriseslove storyNyna MittalSunil Mittal
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