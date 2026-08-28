Home > व्यापार > बेटी की शादी और पढ़ाई की टेंशन छोड़ो! सिर्फ ₹5000 बचाओ और लाडली को बनाओ ₹28 लाख की मालकिन, पापा-मम्मी जल्दी से समझ लीजिए पूरा गणित!

बेटी की शादी और पढ़ाई की टेंशन छोड़ो! सिर्फ ₹5000 बचाओ और लाडली को बनाओ ₹28 लाख की मालकिन, पापा-मम्मी जल्दी से समझ लीजिए पूरा गणित!

Sukanya Samriddhi Yojana 2026: घर में बेटी है और उसके फ्यूचर को लेकर टेंशन है? तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेस्ट है. सिर्फ 5,000 महीने बचाकर आप अपनी लाडली को 28 लाख की मालकिन बना सकते हैं और साथ में टैक्स की भी भारी बचत हो सकती है.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 28, 2026 1:14:09 PM IST

बेटी की शादी और पढ़ाई की टेंशन छोड़ो! सिर्फ 5000 बचाओ और लाडली को बनाओ 28 लाख की मालकिन, पापा-मम्मी जल्दी से समझ लीजिए पूरा गणित!
बेटी की शादी और पढ़ाई की टेंशन छोड़ो! सिर्फ 5000 बचाओ और लाडली को बनाओ 28 लाख की मालकिन, पापा-मम्मी जल्दी से समझ लीजिए पूरा गणित!


Sukanya Samriddhi Yojana 2026: अगर आपके घर में भी बेटी है और आप उसके भविष्य को लेकर थोड़े भी फिक्र मंद हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. केंद्र सरकार की एक शानदार स्कीम इन दिनों माता-पिता के चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका नाम ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ (SSY) है. इस योजना के जरिए आप अपनी लाडली की पढ़ाई और उसकी शादी के खर्चों के लिए एक मोटा फंड आसानी से तैयार कर सकते हैं. खास बात यह है कि महज 5,000 रुपये महीने की छोटी सी बचत से आप अपनी बेटी को लखपति, बल्कि करीब 27 से 28 लाख रुपये का मालिक बना सकते हैं. इस सरकारी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने पर टैक्स छूट का तगड़ा फायदा भी मिलता है. तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इस धमाकेदार योजना के नियम, फायदे और कैलकुलेशन का पूरा गणित जो आपकी बेटी की जिंदगी संवार सकता है.

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना और इसके फायदे?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) केंद्र सरकार की एक सुरक्षित और छोटी बचत योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य माता-पिता को अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के खर्चों के लिए पैसे बचाने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करना है. इस सरकारी योजना की सबसे बड़ी खासियत इसके शानदार टैक्स बेनिफिट्स हैं. इसके तहत हर साल 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत तगड़ी छूट मिलती है। इसके अलावा, इस स्कीम पर मिलने वाला सालाना ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है, जिससे निवेशकों(माता-पिता) को डबल फायदा मिलता है.

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खाता खुलवाने का क्या है प्रोसेस और डोक्यूमेंट?

इस योजना के तहत बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, और उसका खाता उसके माता-पिता या कानूनी पेरेंट खुलवा सकते हैं. इसमें कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा किए जा सकते हैं. खाता खुलवाने के लिए आपको सुकन्या समृद्धि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जमाकर्ता का आईडी प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ (निवास प्रमाण पत्र) की जरूरत होती है. योजना के नियमों के मुताबिक, खाते में पैसे 15 साल तक जमा करने होते हैं और यह अकाउंट खाता खुलने के 21 साल बाद मेच्योर होता है, हालांकि बीच में बेटी के 18 साल की होने पर पढ़ाई के लिए पैसे निकालने की छूट भी मिलती है.

सिर्फ 5,000 रुपये महीने की बचत से कैसे बनेंगे लखपति?

अगर आप हर महीने 5,000 रुपये यानी सालभर में 60,000 रुपये इस योजना में निवेश करते हैं, तो 15 साल में आपका कुल निवेश 9 लाख रुपये हो जाता है. मौजूदा समय में इस योजना पर सरकार 8.2% की दर से सालाना ब्याज दे रही है, जिसके लिए सरकार हर तीन महीने में समीक्षा करती है. चूंकि आपका निवेश किए गए पैसे पर 21 साल तक, इसमें 6 साल बिना किसी और निवेश के भी ब्याज मिलता रहता है और इस पर सालाना कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है, इसलिए 21 साल की मेच्योरिटी पूरी होने पर यह फंड बढ़कर सीधे 27 से 28 लाख रुपये तक का भारी-भरकम कॉर्पस बन जाता है, हालांकि फाइनल अमाउंट समय-समय पर बदलने वाले ब्याज दरों पर निर्भर करता है.

क्या मैच्योरिटी से पहले बंद करा सकते हैं खाता?

इस योजना में वैसे तो पैसे पूरी मेच्योरिटी यानी 21 साल पर ही मिलते हैं, लेकिन कुछ बेहद आपातकालीन या गंभीर परिस्थितियों में प्री-मेच्योर क्लोजर (समय से पहले खाता बंद) का नियम भी है. यदि दुर्भाग्यवश खाताधारक (बेटी) की मृत्यु हो जाती है, तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाने पर खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है और सारा पैसा ब्याज सहित अभिभावक को दे दिया जाता है. इसके अलावा, खाता खुलने के 5 साल बाद गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए या अकाउंट ऑपरेट करने वाले गार्जियन की मौत होने जैसी सीरियस कंडीशन में ही खाता समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाती है.

ये भी पढ़ें:- PM Kisan 24th Installment: 4,000 रुपये मिलेंगे या 2,000? पीएम किसान की अगली किस्त को लेकर आया बड़ा अलर्ट, सरकार ने तोड़ी चुप्पी!

Tags: government schemehome-hero-pos-4
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