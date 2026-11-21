Sugar Price Hike: आम आदमी की सुबह चाय के साथ होती है और घर में बनने वाली मिठाइयों से लेकर कई पकवानों तक में चीनी का इस्तेमाल होता है. लेकिन अब यही चीनी लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है. देश के कई बड़े शहरों में चीनी की कीमतें बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं. महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.

चीनी का भाव 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा

देश के कई बड़े शहरों में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसका सबसे ज्यादा असर कोलकाता के लोगों पर पड़ा है. यहां चीनी का भाव 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में चीनी 64 रुपये प्रति किलो बिक रही है. मुंबई और झारखंड की राजधानी रांची में भी लोगों को एक किलो चीनी के लिए 63 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. देश के बड़े शहरों में सबसे कम भाव चेन्नई में है. हालांकि, यहां भी चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलो बनी हुई है.

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पिछले 1 साल में चीनी के दाम 30% तक बढ़े

चीनी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई है. पिछले एक साल से इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक साल में चीनी की कीमतों में करीब 30% तक का उछाल आया है. लोगों को उम्मीद थी कि चीनी के दाम जल्द कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक महीने में ही चीनी की कीमतों में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है. लगातार बढ़ते दामों के कारण आम परिवारों का महीने का बजट भी बिगड़ रहा है.

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