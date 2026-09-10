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Sugar Price Today: दशहरा, दिवाली और छठ से पहले चीनी के दाम घटे, दिल्ली से लेकर रांची तक कितनी हुई कीमत?

Sugar Price: देश में त्योहारी सीजन से पहले लोगों को काफी राहत मिली है. देश के अलग-अलग शहरों में चीनी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. अब चीनी के दाम में 14 से 15 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 5:41:05 PM IST

देश के अलग-अलग शहरों में चीनी की कीमतों में भारी गिरावट
देश के अलग-अलग शहरों में चीनी की कीमतों में भारी गिरावट


Sugar Price Today: हाल ही में अचानक चीनी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से लोगों में हाहाकार मच गया था. हालांकि, अब त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में गिरावट की खबरें सामने आने के बाद लोगों ने काफी राहत की सांस ली है. पिछले दिनों एक्स-मिल रेट में गिरावट की वजह से थोक और फुटकर रेट में भारी कमी दर्ज की जा रही है.

आज 10 सितंबर के एक्स-मिल प्राइस की बात करें तो साउथ महराष्ट्र में चीनी का एक्स मिल रेट 4950 से 4865 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है. कई राज्यों में एक्स-मिल चीनी का भाव करीब 44-50 रुपये प्रति किलो तक आ गया है, जबकि कुछ सप्ताह पहले यह करीब 65 रुपये प्रति किलो था.

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सरकार ने बढ़ाई सख्ती

त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने चीनी की कीमतों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. जिसके बाद चीनी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. केंद्र ने चीनी मिलों से कहा है कि बाजार में पर्याप्त चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करें और इसे ‘उचित कीमतों’ पर बेचें. इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चीनी की कीमतों पर लगातार नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर कीमतों को स्थिर रखने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएगी.

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अलग-अलग शहरों में क्या है चीनी की कीमतें?

अगर चीनी के रिटेल प्राइस की बात करें तो सरकारी की सख्ती और उपायों की वजह से दिल्ली में 22 अगस्त के ऑल टाइम हाई रेट से चीनी 12 रुपये सस्ती हो गई है. बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को यह 56 रुपये किलो पर आ गई है. इसके अलावा, कानपुर की बात करें तो चीनी के भाव 69 रुपये से घटकर 56 रुपये हो गया है. यहां 13 रुपये प्रति किलो दाम में गिरावट देखने को मिल रही है.

मुंबई और रायपुर में अभी चीनी 56 रुपये की है. रांची में चीनी 70 रुपये से 57 रुपये पर आ गई है. यहां चीनी 13 रुपये सस्ती हुई है. लेकिन अभी भी अगर देखें तो पहले चीनी 50 से 54 रुपये प्रति किलो बिक रहा था और अभी भी इसकी कीमत 56 से 57 रुपये प्रति किलो है. गुवाहटी में 71 से 58 रुपये प्रति किलो और कोलकाता में 70 से 58 रुपये प्रति किलो चीनी की कीमत हो गई है. हैदराबाद और चेन्नई में भी चीनी 22 अगस्त को 70 रुपये पर पहुंच गई थी. अब क्रमश: 57 और 60 रुपये पर आ गई है.

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Tags: Business News
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