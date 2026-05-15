भारत के किस राज्य में होता है सबसे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन? नाम सुन रह जाएंगे हैरान

Sugar Export Ban: केंद्र सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है. यह बैन सितंबर 2026 तक लागू रहेगा. यह फैसला चीनी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए लिया गया है. भारत चीनी प्रोडक्शन में ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पर है. अकेले ब्राज़ील दुनिया की 20 से 25 परसेंट चीनी सप्लाई करता है. भारतीय आंकड़ों की बात करें तो, ग्लोबल चीनी सप्लाई में भारत का हिस्सा 19 परसेंट है. अकेले भारत हर साल 35.5 मिलियन टन चीनी बनाता है.

भारत चीनी प्रोडक्शन में यूं ही दूसरे नंबर पर नहीं है. कुछ चुने हुए राज्य सबसे ज़्यादा चीनी बनाते हैं. यही वजह है कि भारत दुनिया भर के 80 से ज़्यादा देशों को चीनी सप्लाई करता है. अब सवाल यह है कि देश में सबसे ज़्यादा चीनी कौन से राज्य देते हैं, भारत किन देशों को चीनी सप्लाई करता है और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है?

चीनी प्रोडक्शन में इन राज्यों का दबदबा

चीनी प्रोडक्शन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जब देश के राज्यों की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड रखता है. देश के चुने हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चीनी बनाते हैं. उत्तर प्रदेश का स्टेटस इसी बात से समझा जा सकता है कि यह राज्य अकेले देश के चीनी प्रोडक्शन का 50 परसेंट पैदा करता है. इस राज्य के सबसे ज़्यादा चीनी प्रोडक्शन के पीछे कई वजहें हैं. क्लाइमेट और चीनी इंडस्ट्री इसकी मुख्य वजहें हैं. चीनी गन्ने से बनती है, और उत्तर प्रदेश इसके प्रोडक्शन में सबसे आगे है.

चीनी गन्ने से बनती है. गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर ज़रूरी है. इसके अलावा, हर साल 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश, उपजाऊ और अच्छी पानी निकलने वाली मिट्टी इसकी पैदावार को बढ़ाती है. इसे पकने और कटाई के लिए काफ़ी धूप और ठंडा, सूखा मौसम चाहिए होता है. उत्तर प्रदेश में गन्ने के प्रोडक्शन के लिए इस अच्छे माहौल की वजह से, यह चीनी प्रोडक्शन में सबसे आगे है.

भारत से कितने देश चीनी खरीद रहे हैं?

भारत से 80 से ज़्यादा देश चीनी खरीदते हैं. इंडोनेशिया भारतीय चीनी का सबसे बड़ा खरीदार है. बांग्लादेश, सूडान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सोमालिया जैसे देश भी इस लिस्ट में हैं.

ब्राज़ील, सबसे बड़ा शुगर बेसिन

आइए समझते हैं कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी प्रोड्यूसर कैसे बन गया है. ब्राज़ील गन्ने के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, जो अकेले दुनिया के 40% चीनी प्रोडक्शन करता है. इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट और उपजाऊ मिट्टी इसे गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छा बनाती है.

चीनी से होने वाली अच्छी कमाई की वजह से, सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट की सुविधाओं और एक्सपोर्ट में भारी इन्वेस्ट किया है. इस वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो गया है. ब्राज़ील न सिर्फ़ चीनी बल्कि इथेनॉल का भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है. किसानों को चीनी और इथेनॉल दोनों बनाने से फ़ायदा होता है.

गन्ने से चीनी कैसे बनती है?

कटाई के बाद, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके गन्ने का जूस निकाला जाता है. बचा हुआ फ़ाइबर, जिसे बगास कहते हैं, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. गन्ने के जूस को साफ़ किया जाता है. इससे गंदगी नीचे बैठ जाती है, और साफ़ जूस ऊपर रह जाता है. साफ़ जूस को गर्म किया जाता है, जिससे गाढ़ा जूस बनता है, जिसमें चीनी के क्रिस्टल बनते हैं. मशीनें क्रिस्टल और गाढ़े लिक्विड को अलग करती हैं. इसके बाद, जूस को सुखाकर साफ़ किया जाता है, पैक किया जाता है और फिर बाज़ारों में ले जाया जाता है.