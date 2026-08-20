Sugar Price Hike: त्योहारों से पहले चीनी और गुड़ के दामों में लगी आग, 18 दिन में इतने रुपए बढ़ी कीमत, जानें किन शहरों में कितना पहुंचा भाव

Sugar Price Hike | Aaj Ka Chini Ka Daam | Gud Price Hike: त्योहारों का सीजन शुरु होने से पहले देश में चीनी और गुड के दाम बढ़ गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी का भाव अब 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है. माना जा रहा है कि पिछले 18 दिनों में चीनी का दाम 18 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुका है. कारोबारियों के मुताबिक, बाजार में मांग की तुलना में करीब आधी ही चीनी की आपूर्ति हो पा रही है. अब राखी, गणेशोत्सव और जन्माष्टमी के मौके पर चीनी और गुड की मांग और ज्यादा बढ़ेगी.

कारोबारियों का कहना है कि सीजन के अंतिम दौर में चीनी का भंडार कम है. चीनी और गुड के अचानक महंगे हो जाने के चलते आम लोगों को अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी. खुदरा बाजार में भाव 70 रुपए और थोक बाजार में 65 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

गुड़ की कीमत में 30 से 40 रुपए का उछाल

चीनी के साथ-साथ बाजार में गुड़ की कीमत भी बढ़ी है. त्योहारों का सीजन आने को है और गन्ने की कम आवक के कारण गुड़ पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है. खुदरा बाजारों में गुड़ की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 70 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है. जानी-मानी कुछ मंडियों में गुड़ का औसत थोक भाव लगभग 4,400 से 4,800 रुपये प्रति क्विंटल माना जा रहा है. अब इससे मिठाईयों के कारोबार पर असर देखने के लिए मिल सकता है.

किस शहर में कितना पहुंचा चीनी का भाव

बात करें अगर राजधानी दिल्ली की तो यहां फिलहाल चीनी का भाव 60 रुपये से 70 रुपये के बीच हो गया है. वहीं, भोपाल में पहले चीनी 42 रुपये किलो बिक रही थी, जिसके बाद थोक बाजार में इसकी कीमत 65 से 70 रुपये किो पहुंच चुकी है. लखनऊ में भी चीनी पहले 50 रुपये के आस-पास बिक रही थी, जो अब 70 रुपये के आस-पास के भाव पर पहुंच चुकी है. अहमदाबाद में चीनी का भाव पहले 42 से 48 रुपये था, जो अब बढ़कर 70 रुपये तक पहुंच चुका है.

क्या इथेनॉल भी इसकी वजह हो सकती है?