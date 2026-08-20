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Success Story: 14 साल की IT नौकरी छोड़ी, मशरूम की खेती शुरू की, BTech Graduate ने खड़ा किया लाखों का बिजनेस

Success Story: ओडिशा के BTech Graduate Vikramdev Mahapatra ने 14 साल IT सेक्टर में काम करने के बाद Mushroom Farming शुरू की. जानिए कैसे उनका बिजनेस लाखों की कमाई और रोजगार का जरिया बना.

By: Munna Verma | Published: August 20, 2026 11:48:25 AM IST

Success Story: मशरूम खेती से लिखी सफलता की नई कहानी
Success Story: मशरूम खेती से लिखी सफलता की नई कहानी


Success Story: कभी-कभी करियर में सबसे बड़ा बदलाव वही होता है, जब इंसान तय रास्ते से हटकर अपनी पसंद की दिशा चुनता है. ओडिशा के नबरंगपुर निवासी विक्रमदेव महापात्रा की कहानी इसी सोच की मिसाल है. B.Tech की पढ़ाई और करीब 14 साल के IT करियर के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर की दुनिया छोड़कर मशरूम उत्पादन को अपना नया व्यवसाय बनाया.

आज उनका यह प्रयोग केवल एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आधुनिक तकनीक और मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल खेती जैसे पारंपरिक क्षेत्र में भी किया जा सकता है.

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BTech के बाद शुरू हुआ IT करियर

विक्रमदेव ने 2012 में बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech किया. इसके बाद उन्होंने IT सेक्टर में कदम रखा और कई कंपनियों में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाईं. उनके अनुभव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मॉड्यूल लीड, टेक्निकल लीड और सीनियर स्पेशलिस्ट जैसी भूमिकाएं शामिल रहीं. सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट, SAP सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन और टीम मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करने के बाद उनके पास कॉर्पोरेट सेक्टर का अच्छा अनुभव था. लेकिन एक समय बाद उन्होंने स्थिर नौकरी छोड़कर अपने गृह क्षेत्र नबरंगपुर लौटने का फैसला किया.

‘Ganga Bhoomi Mushroom’ से नई शुरुआत

वापस लौटकर विक्रमदेव ने ‘Ganga Bhoomi Mushroom’ नाम से कमर्शियल मशरूम उत्पादन और प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की. उनका लक्ष्य छोटे स्तर पर खेती करने के बजाय इसे व्यवस्थित और व्यावसायिक मॉडल में बदलना था. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनकी यूनिट प्रतिदिन करीब 500 से 600 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन करती है. यानी मासिक उत्पादन लगभग 15 से 18 टन तक पहुंचता है. तैयार मशरूम की सप्लाई ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर जैसे बाजारों में की जाती है.

लाखों का कारोबार और स्थानीय रोजगार

रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, इस व्यवसाय से मासिक कमाई लगभग 16 से 19 लाख रुपये बताई गई है. प्रोजेक्ट की लागत करीब 2.56 करोड़ रुपये रही, जबकि मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (MKUY) के तहत लगभग 97 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने की जानकारी दी गई है. सबसे खास बात यह है कि इस यूनिट ने स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा किया है. बताया जाता है कि यहां 24 लोग काम करते हैं, जिनमें 18 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं.

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इस कहानी से युवाओं को क्या सीख मिलती है?

विक्रमदेव की यात्रा बताती है कि किसी डिग्री की उपयोगिता सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं होती, जिसमें पढ़ाई की गई हो। इंजीनियरिंग से मिली एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैनेजमेंट स्किल्स को खेती और उद्यमिता में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि सफलता का मतलब हमेशा बड़ी कंपनी में नौकरी या ऊंची सैलरी पाना नहीं है. कभी-कभी अपने शहर और गांव लौटकर स्थानीय जरूरत को व्यवसाय के अवसर में बदलना भी बड़ी उपलब्धि हो सकती है.

Tags: mushroom farmingSuccess story
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