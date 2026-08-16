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Success Story: एक ने टेक्नोलॉजी में बनाया साम्राज्य, तो दूसरे ने कला को दी नई पहचान, अनोखी है पति-पत्नी की जोड़ी

Shiv Nadar और Kiran Nadar की कहानी सिर्फ कारोबार और कला की नहीं है. जानिए कैसे उनकी साझेदारी ने शिक्षा, कला और समाजसेवा को नई दिशा दी.

By: Munna Verma | Published: August 16, 2026 3:04:50 PM IST

Success Story: एक टेक्नोलॉजी टाइकून, दूसरी कला की दीवानी
Success Story: एक टेक्नोलॉजी टाइकून, दूसरी कला की दीवानी


Shiv Nadar Kiran Nadar Success Story: भारत के कारोबारी इतिहास में Shiv Nadar और Kiran Nadar की कहानी इसलिए अलग दिखाई देती है क्योंकि दोनों ने अपनी-अपनी रुचियों को केवल निजी उपलब्धि तक सीमित नहीं रखा. शिव नाडर ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में HCL को खड़ा किया, जबकि किरण नाडर ने भारतीय कला को संग्रह से आगे ले जाकर सार्वजनिक सांस्कृतिक विरासत का रूप दिया.

लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पति-पत्नी की नहीं, बल्कि दो अलग दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ती एक साझेदारी की भी है.

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शिव नाडर ने कारोबार से आगे चुनी शिक्षा

HCL की सफलता के बाद शिव नादर ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक बदलाव के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता चुना. वर्ष 1994 में स्थापित शिव नादर (Shiv Nadar Foundation) का फोकस गुणवत्तापूर्ण और परिवर्तनकारी शिक्षा के जरिए अवसरों की असमानता कम करना रहा है. फाउंडेशन के अनुसार उन्होंने शिक्षा और कला से जुड़ी संस्थाओं और पहलों में अब तक 1.85 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है.

SSN Institutions, Shiv Nadar University, VidyaGyan और Shiv Nadar Schools जैसे संस्थान इसी सोच का हिस्सा हैं. उद्देश्य केवल मदद देना नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाएं बनाना है जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे.

किरण नादर ने कला को बनाया सार्वजनिक अनुभव

किरण नादर की यात्रा अलग थी. कला में उनकी दिलचस्पी धीरे-धीरे एक बड़े मिशन में बदल गई. घर सजाने के लिए शुरू हुआ उनका कला संग्रह इतना विस्तृत हुआ कि उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए संग्रहालय बनाने का फैसला किया. 2010 में स्थापित Kiran Nadar Museum of Art (KNMA) भारत के पहले निजी परोपकारी संग्रहालय के रूप में आधुनिक और समकालीन भारतीय कला को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में काम करता है. संग्रहालय प्रदर्शनियों के साथ कला शिक्षा, वर्कशॉप, वार्ता और युवा-केंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

किरण नादर की भूमिका केवल संग्रहकर्ता की नहीं रही. उन्होंने भारतीय कला को अंतरराष्ट्रीय मंचों से जोड़ने और इसे ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाने पर भी जोर दिया है.

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जब निजी संपत्ति बनी सामाजिक निवेश का माध्यम

इस दंपति की साझेदारी का सबसे दिलचस्प पहलू शायद यही है कि उनके जुनून अलग होने के बावजूद दिशा समान रही. व्यक्तिगत सफलता को व्यापक सामाजिक प्रभाव में बदलना. शिक्षा के क्षेत्र में शिव नादर की संस्थागत सोच और कला के क्षेत्र में किरण नाडर की सांस्कृतिक दृष्टि ने मिलकर परोपकार का दायरा बड़ा किया. किरण नादर स्वयं Shiv Nadar Foundation की ट्रस्टी हैं और फाउंडेशन की पहलों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है.

विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं, अवसर भी है

आज नादर परिवार की कहानी यह सवाल उठाती है कि बड़ी संपत्ति की असली विरासत क्या हो सकती है. इसका जवाब केवल कारोबारी सफलता में नहीं, बल्कि उन संस्थानों में भी दिखाई देता है जो शिक्षा, कला और सामाजिक अवसरों को आगे बढ़ाते हैं. शिव नादर और किरण नादर ने शायद इसी विचार को अपनी अलग-अलग यात्राओं से आकार दिया है. एक ने टेक्नोलॉजी से भविष्य बनाने की कोशिश की और दूसरे ने कला के जरिए संस्कृति को लोगों के करीब लाने की. 

Tags: HCLshiv nadar
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