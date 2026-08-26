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Success Story: न पैसा बड़ा था, न कारोबार का अनुभव, फिर भी 300 से शुरू किया बिजनेस, आज है हजारों करोड़ की कंपनी

Success Story: रजनी बेक्टर ने महज 300 रुपये के ओवन से कारोबार की शुरुआत की. मेहनत, जुनून और हौसले के दम पर उन्होंने छोटे घरेलू प्रयास को बड़े बिजनेस साम्राज्य में बदल दिया.

By: Munna Verma | Published: August 26, 2026 11:59:35 AM IST

Success Story: रजनी बेक्टर ने घर से शुरू किया बिजनेस और खड़ा कर दिया बड़ा ब्रांड
Success Story: रजनी बेक्टर ने घर से शुरू किया बिजनेस और खड़ा कर दिया बड़ा ब्रांड


Success Story: बड़े सपने हमेशा बड़ी पूंजी से शुरू नहीं होते. कभी-कभी सिर्फ हिम्मत, मेहनत और कुछ नया करने का जुनून ही सफलता की पहली सीढ़ी बन जाता है. रजनी बेक्टर की कहानी इसका शानदार उदाहरण है. उन्होंने महज 300 रुपये के ओवन से अपना सफर शुरू किया और आगे चलकर ऐसा बिजनेस खड़ा किया, जिसके प्रोडक्ट्स देश-विदेश में पहचान बना चुके हैं.

रजनी बेक्टर ने 1970 के दशक में पंजाब के लुधियाना से अपने कारोबार की शुरुआत की. शुरुआत बेहद साधारण थी. उन्होंने घर पर आइसक्रीम, कुकीज, केक और बन तैयार करना शुरू किया. इसके लिए उन्होंने करीब 300 रुपये खर्च कर एक ओवन खरीदा. यही छोटा-सा निवेश आगे चलकर उनके बड़े कारोबारी सफर की नींव बना. शुरुआत में रजनी अपने बनाए उत्पाद स्थानीय मेलों में बेचती थीं. हालांकि, कारोबार का अनुभव न होने के कारण उन्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा. कीमत तय करने से लेकर बाजार को समझने तक, उन्हें धीरे-धीरे बहुत कुछ सीखना पड़ा.

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पति के सहयोग से मिली कारोबार को नई दिशा

रजनी के पति धर्मवीर बेक्टर ने उनके हुनर और मेहनत को पहचाना. उन्होंने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रजनी को 20,000 रुपये की आर्थिक मदद दी. इस पूंजी से उन्होंने आइसक्रीम यूनिट स्थापित की. आइसक्रीम कारोबार में सफलता मिलने के बाद रजनी ने ब्रेड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया. शुरुआत में उनकी यूनिट रोजाना करीब 5,000 ब्रेड तैयार करती थी. मांग बढ़ने के साथ उत्पादन भी बढ़ता गया और एक समय यह आंकड़ा करीब 50,000 ब्रेड प्रतिदिन तक पहुंच गया.

Cremica से McDonald’s तक पहुंचा सफर

यही कारोबार आगे चलकर Cremica ब्रांड की नींव बना. रजनी बेक्टर का बिजनेस बाद में बिस्किट और अन्य बेकरी उत्पादों तक भी फैल गया. भारत में McDonald’s के विस्तार के दौरान उनकी कंपनी को उसके लिए बन सप्लाई करने का अवसर मिला. इससे कारोबार को नई पहचान मिली. बाद में कंपनी ने Quaker Oats के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए केचप और मेयोनेज़ जैसे उत्पादों के क्षेत्र में भी कदम रखा. समय के साथ कारोबार का विस्तार होता गया और परिवार की अगली पीढ़ी भी इसमें शामिल होती गई.

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आज हजारों करोड़ का कारोबार

कंपनी का नाम बदलकर Mrs Bectors Food Specialities Limited किया गया और साल 2020 में यह शेयर बाजार में लिस्ट हुई. कंपनी के प्रमुख ब्रांड Cremica और English Oven हैं. आज इसके उत्पाद भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंच चुके हैं. रजनी बेक्टर की कहानी बताती है कि असफलता किसी सफर का अंत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का मौका हो सकती है. 300 रुपये के एक ओवन से शुरू हुआ उनका सफर मेहनत, परिवार के सहयोग और लगातार सीखने की सोच के दम पर एक बड़े कारोबारी मुकाम तक पहुंचा.

Tags: Rajni BectorSuccess story
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