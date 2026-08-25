Success Story: BITS पिलानी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर, पत्नी से 5000 लेकर शुरू की कंपनी, खड़ी की ग्लोबल फार्मा कंपनी

Success Story: भारत की बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों की बात होती है तो ल्यूपिन का नाम प्रमुखता से सामने आता है. लेकिन इस कंपनी की शुरुआत किसी बड़े कारोबारी परिवार या भारी-भरकम निवेश से नहीं हुई थी. इसके पीछे थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर देश बंधु गुप्ता, जिन्होंने विज्ञान, सामाजिक जिम्मेदारी और किफायती इलाज के विचार को कारोबार का आधार बनाया.

8 फरवरी 1938 को राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में जन्मे गुप्ता पांच भाई-बहनों में सबसे बड़े थे. साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले गुप्ता ने केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की और आगे चलकर BITS पिलानी में प्रोफेसर बने. उनके पास बिजनेस चलाने का अनुभव नहीं था, लेकिन विज्ञान और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझने की गहरी क्षमता जरूर थी.

एक घटना ने बदल दी सोच

गुप्ता के बचपन की एक घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा. परिवार में किसी के बीमार या घायल होने पर अस्पताल तक पहुंचना आसान नहीं था. सीमित संसाधनों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि बेहतर इलाज आम लोगों की पहुंच से बाहर क्यों होना चाहिए. यही सवाल आगे चलकर उनके कारोबारी दर्शन का हिस्सा बना. अच्छी दवाएं सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए.

पत्नी के 5,000 से शुरू हुआ सफर

1968 में गुप्ता ने मुंबई में ल्यूपिन की नींव रखी. शुरुआत बेहद साधारण थी. उन्होंने अपनी पत्नी मंजू गुप्ता से 5,000 उधार लिए और सीमित संसाधनों के साथ कंपनी शुरू की. शुरुआती दौर में ल्यूपिन ने भारत के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े फोलिक एसिड और आयरन की गोलियों के उत्पादन पर ध्यान दिया. इसके बाद कंपनी ने टीबी की दवाओं में बड़ा अवसर देखा. जिस क्षेत्र में उस समय कई बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी सीमित थी, ल्यूपिन ने वहीं अपनी विशेषज्ञता विकसित की. टीबी दवाओं के कारोबार ने कंपनी को मजबूत आधार दिया और आगे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का रास्ता खोला.

छोटी कंपनी से ग्लोबल फार्मा ब्रांड

समय के साथ ल्यूपिन ने टीबी से आगे बढ़कर कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज, अस्थमा, पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल और एंटी-इन्फेक्टिव दवाओं में विस्तार किया. कंपनी ने जेनेरिक दवाओं, API और बायोसिमिलर जैसे क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई. गुप्ता ने शुरुआत से ही क्वालिटी और अंतरराष्ट्रीय नियामकीय मानकों पर जोर दिया. इसी रणनीति ने ल्यूपिन को अमेरिका समेत कई बड़े वैश्विक बाजारों में जगह बनाने में मदद की.

गुप्ता की कहानी से क्या सीख मिलती है?

देश बंधु गुप्ता की सफलता केवल कंपनी के बड़े आकार या संपत्ति की कहानी नहीं है. यह दिखाती है कि वैज्ञानिक ज्ञान, समस्या की सही पहचान और लंबे समय तक एक उद्देश्य पर टिके रहने से सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है. ल्यूपिन नाम भी इसी सोच का प्रतीक माना जाता है. ल्यूपिन एक जंगली फूल है, जिसे कठिन मिट्टी में भी उगने और उसे बेहतर बनाने से जोड़ा जाता है. गुप्ता की यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही.