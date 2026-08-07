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Success Story: दुबई की लाखों की नौकरी छोड़ी, शुरू किया पुश्तैनी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, आज कमा रहे हैं लाखों

Handicraft Success Story: मुरादाबाद के इब्ने अहमद ने दुबई की अच्छी नौकरी छोड़कर पुश्तैनी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को नई पहचान दी. आज उनके ब्रांड के प्रोडक्ट भारत के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं.

By: Munna Verma | Published: August 7, 2026 11:50:21 AM IST

Success Story: विदेश की नौकरी छोड़ भारतीय हस्तशिल्प को बनाया ग्लोबल ब्रांड
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Handicraft Success Story: हर साल हजारों युवा बेहतर करियर और ऊंची सैलरी के लिए विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने सपनों और विरासत को चुनते हैं. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले इब्ने अहमद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने दुबई की अच्छी-खासी नौकरी छोड़ अपने परिवार के पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट कारोबार को आधुनिक पहचान दी. आज उनका ब्रांड ‘सफीना हैंडीक्राफ्ट’ भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों में अपनी खास पहचान बना चुका है.

इब्ने अहमद ने भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्हें दुबई में नौकरी मिली, जहां उन्होंने करीब दस वर्षों तक काम किया. अच्छी सैलरी और सुरक्षित करियर होने के बावजूद वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भारत लौटने के बाद उनकी सोच बदल गई. लॉकडाउन के समय उन्होंने महसूस किया कि अपने पुश्तैनी व्यवसाय को नई दिशा देना सिर्फ एक बिजनेस अवसर नहीं, बल्कि अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का भी मौका है. परिवार ने शुरुआत में इस फैसले का विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पर भरोसा बनाए रखा.

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परंपरा को दिया आधुनिक डिजाइन का नया रूप

मुरादाबाद को दुनिया भर में ब्रास और मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है. इब्ने अहमद ने इसी पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन और प्रीमियम फिनिश के साथ बाजार में उतारा. उन्होंने पीतल के उत्पादों पर सिल्वर कोटिंग, आकर्षक डिजाइन और लग्जरी फिनिश देकर उन्हें नया रूप दिया. उनके कलेक्शन में मुगल और नवाबी दौर से प्रेरित सजावटी सामान, किचनवेयर, सर्विंग आइटम और होम डेकोर प्रोडक्ट शामिल हैं, जिन्हें आधुनिक ग्राहकों की पसंद के अनुसार तैयार किया जाता है.

4 हजार से 4 लाख रुपये तक के प्रोडक्ट

‘सफीना हैंडीक्राफ्ट’ के उत्पादों की कीमत 4,000 रुपये से 4 लाख रुपये तक है. उनके ग्राहक आम खरीदार नहीं, बल्कि लक्जरी होटल, हेरिटेज पैलेस, रिसॉर्ट, प्रीमियम विला और हाई-एंड इंटीरियर डिजाइनर हैं. भारत के अलावा उनके उत्पाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं. यही वजह है कि उनका ब्रांड अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

प्रदर्शनियों से मिली वैश्विक पहचान

अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इब्ने अहमद लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते हैं. हाल ही में उन्होंने भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड गिफ्ट एक्सपो 2026 में अपने प्रीमियम कलेक्शन का प्रदर्शन किया. इन आयोजनों के माध्यम से उन्हें देश-विदेश के खरीदारों और बड़े व्यापारिक साझेदारों से जुड़ने का अवसर मिला, जिससे उनके ब्रांड की पहचान और मजबूत हुई.

युवाओं के लिए बन रहे हैं प्रेरणा

इब्ने अहमद की सफलता केवल एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि पारंपरिक कला को आधुनिक सोच के साथ जोड़कर वैश्विक बाजार में नई पहचान बनाई जा सकती है. उन्होंने न सिर्फ अपने पुश्तैनी कारोबार को नई ऊंचाई दी, बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए. आज उनकी यह यात्रा उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो नौकरी और कारोबार के बीच अपने भविष्य को लेकर दुविधा में रहते हैं. सही सोच, नवाचार और दृढ़ संकल्प के साथ पारंपरिक व्यवसाय भी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन सकता है.

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Tags: Success story
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