मात्र 6.5 करोड़ में रफा-दफा हो गया सुभाष चंद्रा का 22 हजार करोड़ का कर्ज, बैंक झेलेंगे 99.9 फीसदी का नुकसान, जानें आखिर NCLT ने क्यों दी फैसले को मंजूरी

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Subash Chandra Case: एस्सेल ग्रुप (Essel group) और जी एंटरटेनमेंट (Zee) के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भारी-भरकम कर्ज निपटारे को मंजूरी दे दी गई है. सुभाष चंद्रा के पर्सनल इंसॉल्वेंसी मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. माना जा रहा है कि ट्रिब्यूनल ने सुभाष चंद्रा के करीब 22,006.57 करोड़ के कुल कर्ज को महज 6.5 करोड़ में रफा-दफा करने वाले रीपेमेंट प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है.
यह न केवल बैंकिंग बल्कि, पूरे कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक हैरान कर देने वाला मामला है. इसमें कर्जदाताओं को अपने पैसों का लगभग पूरा हिस्सा भूलना पड़ा है. इस फैसले के बाद कर्ज देने वाले बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को अपने बकाया पैसे का 99.97% हिस्सा गंवाना पड़ेगा.
कर्जदाताओं ने अपने 99.97% का उठाया नुकसान
लोन माफी का यह अबतक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा है. मामले में चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं. दरअसल, उनके 22 हजार करोड़ रुपये का निपटारा मात्र 6.5 करोड़ रुपये में हो जाने से कहीं न कहीं बैंकों को सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है. अब इसे एक बड़ा हेयरकट माना जा रहा है. इस तरह के मामले को हेयरकट कहा जाता है. इस लोन माफी के तहत अब कर्जदाताओं ने अपने 99.97% पैसों का नुकसान उठाया है, जोकि अपने आप में एक बड़ी रकम है.
फैसले को क्यों दी गई मंजूरी?
बैंकों के कड़े विरोध के बावजूद NCLT ने इस मामले को मंजूरी दे दी है. इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं. माना जा रहा है कि कानून के मुताबिक कर्ज समाधान के लिए लेनदारों की सहमति की जरूरत पड़ती है. दरअसल, जो बैंक इस मामले का विरोध कर रहे थे उनके पास केवल 20 फीसदी ही राइट्स थे. जबकि सुभाष चंद्रा के इस रीपेमेंट प्लान को 80.81% वोटिंग शेयर का भारी समर्थन हासिल था. वहीं, दूसरी ओर देखें तो 144 पन्नों के अपने आदेश में जज नीलेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष चंद्रा के पास मौजूद निजी संपत्तियों की कीमत इस रीपेमेंट प्लान में दी जा रही रकम से भी बहुत कम है. इसलिए उनकी कुल निजी संपत्ति को कम माना गया है. ऐसे में अगर इस प्लान को खारिज भी कर दिया जाता, तो भी विरोध करने वाले बैंकों को कोई बड़ी रकम मिलने की उम्मीद नहीं थी. इन कारणों से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
कर्जदताओं के डूबे इतने पैसे
अगर 99.97 फीसदी के हेयरकट के मतलब को समझा जाए तो इसका सीधा मतलब है कि जिन वित्तीय संस्थानों या कर्जदाताओं ने सुभाष चंद्रा को को पैसे दिए थे, उन्हें अपने हर 100 रुपये के बदले सिर्फ 3 पैसे (0.03%) वापस मिले हैं और बाकी 99.97 रुपये पूरी तरह डूब गए हैं. यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है.
If True many congratulations to my friend Subhash.Banks and Government have admitted having recovered Rs 14,100 crores from me against a Judgement debt of Rs 6203 crores. Many more borrowers have settled at a fraction. Indian Debt Resolution Justice I presume. No media questions. pic.twitter.com/5uwxYSAX8H
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) August 26, 2026
विजय माल्या का फूटा गुस्सा
सुभाष चंद्रा की इस लोन माफी की खबर को सुनते ही विजय माल्या का गुस्सा फूटा है. उन्होंने बकायदा इसपर एक ट्वीट भी किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा और लिखा कि “अगर यह सच है तो मेरे दोस्त सुभाष को बहुत-बहुत बधाई… बैंक और सरकार ने खुद माना है कि उन्होंने मेरे 6,203 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले मुझसे 14,100 करोड़ रुपये वसूले हैं, जबकि कई अन्य कर्जदारों ने अपने कर्ज का निपटारा नाममात्र की रकम देकर कर लिया है.”