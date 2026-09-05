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Subhash Chandra FIR: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की बड़ी मुश्किलें, CBI ने दर्ज किया मामला, 1322 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

Subhash Chandra FIR: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल, सीबीआई ने सुभाष चंद्रा और 3 अ्य लोगों के खिलाफ 1322 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 5, 2026 4:38:10 PM IST

सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज
सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज


Subhash Chandra FIR: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है. यह मामला LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) के 1,322 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी का है. यह मामला LICHFL की शिकायत पर दर्ज किया गया है.

कंपनी ने चंद्रा, पंकज सुरोलिया, अमिश पांड्या और राजीव ढोलकिया पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने और विवादित वित्तीय जानकारी के आधार पर क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

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LICHFL का क्या है आरोप?

शिकायत के अनुसार, चंद्रा ने 2018 में अपनी नेट वर्थ 59,113 करोड़ रुपये बताते हुए एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट जमा किया था. LICHFL का आरोप है कि इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल M/s वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और उनसे जुड़ी अन्य कंपनियों के लिए लोन सुविधाएं हासिल करने के लिए किया गया था. इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि वित्तीय सर्टिफिकेट के आधार पर LICHFL ने बाद में चंद्रा से जुड़ी तीन कंपनियों को क्रेडिट सुविधाएं दीं.

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अब बाद की दिवालियापन कार्यवाही के दौरान चंद्रा के बयानों पर आपत्ति जताई है. खास तौर पर उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनकी नेट वर्थ कभी 50,000 करोड़ रुपये थी, जैसा कि LICHFL को सौंपे गए सर्टिफिकेट में दिखाया गया था.

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LICHFL ने अपनी शिकायत में क्या कहा?

LICHFL ने जांच एजेंसी को दी गई अपनी शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश का आरोप लगाया है. CBI हेड ऑफिस को दी गई शिकायत में लिखा है कि वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (को-बॉरोअर) को लोन अकाउंट नंबर 610700003341 के तहत ‘होम एंटिटी लोन’ (बिजनेस बढ़ाने के लिए टेकओवर और टॉप-अप) के तौर पर 500 करोड़ रुपये की लोन सुविधा दी गई थी. यह सुविधा सुभाष चंद्र द्वारा 28 मार्च 2018 को दिए गए ‘लेटर ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी’ से सुरक्षित थी.

साथ ही, डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (को-बॉरोअर) को लोन अकाउंट नंबर 610700003500 के तहत ‘रेंटल सिक्योरिटाइज़ेशन’ स्कीम के तहत ‘रेंटल डिस्काउंटिंग सुविधा’ के तौर पर 480 करोड़ रुपये की लोन सुविधा दी गई थी. यह सुविधा सुभाष चंद्र द्वारा 10 अगस्त 2018 को दिए गए ‘लेटर ऑफ़ कंटिन्यूइंग गारंटी’ से सुरक्षित थी.

सुभाष चंद्रा ने क्या कहा?

इस बीच, 27 अगस्त को जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने एक बयान में दावा किया कि उन्होंने किसी भी लेंडर (ऋणदाता) से कोई पैसा उधार नहीं लिया है और वे केवल पर्सनल गारंटर हैं. पर्सनल इनसॉल्वेंसी (व्यक्तिगत दिवालियापन) की कार्यवाही में पर्सनल गारंटर के तौर पर उनके खिलाफ कुल दावा प्लान पर आपत्ति जताने वालों (यानी जिन लेनदारों ने प्लान को मंजूरी नहीं दी थी) की तरफ से सिर्फ 3,992 करोड़ रुपये का है, न कि 22,000 करोड़ रुपये का (जो कि कुल दावा राशि है). इस कुल दावे में से 21,696 करोड़ रुपये के दावे को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने स्वीकार किया था.

इसके अलावा, चंद्रा ने आगे कहा कि इनमें से (3,992 करोड़ रुपये में से) 620 करोड़ रुपये का दावा पहले ही सेटल (निपटारा) किया जा चुका है और उधार लेने वाली कंपनियों ने 1,063 करोड़ रुपये और चुकाने की पेशकश की है. बयान में कहा गया है कि जिन उधार लेने वाली कंपनियों के लिए चंद्रा ने पर्सनल गारंटी दी थी, उन्होंने अब तक 43,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. साथ ही उधार लेने वाली कंपनियों ने बाकी बची किसी भी रकम का निपटारा करने का भरोसा भी दिलाया है.

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Tags: Subhash chandra
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