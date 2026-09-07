Stock Market New Rules 2026: आज से शेयर बाजार के खुलने के नियम में बड़ा बदलाव, सुबह 9 बजे से 9:15 तक ऐसे बुक कर सकेंगे ऑर्डर

Stock Market New Rules 2026: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या रोजाना सुबह ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है. सोमवार 7 सितंबर 2026 यानि आज से शेयर बाजार में ट्रेडर्स के लिए बड़ा बदलाव हो रहा है. दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 7 सितंबर से अपने प्री-ओपन मार्केट सेशन के लिए नियम-तरीकों में बदलाव किया है. देखा जाए तो सेशन का समय वही रहेगा लेकिन, 9 से 9:15 बजे का पूरा गणित बदलने वाला है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सिस्टम के तहत, ऑर्डर-एंट्री पीरियड को अलग-अलग चरणों में बांटा जाएगा. इसमें दूसरे चरण के दौरान मार्केट ऑर्डर पर रोक होगी. हालांकि, रेगुलर ट्रेडिंग अभी भी सुबह 9:15 बजे से ही शुरू होगी. यह बदलाव सुबह 9:00 से 9:15 बजे की प्री-ओपन कॉल ऑक्शन विंडो में किया गया है.

प्री-ओपन सेशन ऑर्डर के बदले गए नियम

NSE के मुताबिक, ट्रेडर्स के लिए मेन बदलाव यह है कि मार्केट ऑर्डर केवल शुरुआती पांच मिनट में ही स्वीकार किए जाएंगे. सुबह 9:00 बजे से 9:05 बजे तक, ट्रेडर्स मार्केट और लिमिट दोनों तरह के ऑर्डर दे सकेंगे. वे उनमें बदलाव कर सकेंगे या उन्हें कैंसिल कर सकेंगे. दूसरा चरण सुबह 9:05 बजे से 9:10 बजे तक होगा. इसके दौरान केवल लिमिट ऑर्डर ही डाले जा सकेंगे, उनमें बदलाव किया जा सकेगा या उन्हें रद्द किया जा सकेगा.

एक्सचेंज ने दूसरे फेज के लिए सिस्टम-ड्रिवन रैंडम क्लोजर सिस्टम भी शुरू किया है. वहीं, इसके बाद ऑर्डर-मैचिंग और ट्रेड-कन्फर्मेशन सेशन अब सुबह 9:10 बजे से 9:12 बजे तक होगा. यह पहले के सुबह 9:08 बजे से 9:12 बजे वाले समय की जगह लेगा. शेयर मार्केट में ट्रेडर्स के लिए यही बदलाव किए गए हैं.

नियमों में क्यों किया गया बदलाव?