Stock Market New Rules 2026: आज से शेयर बाजार के खुलने के नियम में बड़ा बदलाव, सुबह 9 बजे से 9:15 तक ऐसे बुक कर सकेंगे ऑर्डर

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Stock Market New Rules 2026: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या रोजाना सुबह ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है. सोमवार 7 सितंबर 2026 यानि आज से शेयर बाजार में ट्रेडर्स के लिए बड़ा बदलाव हो रहा है. दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 7 सितंबर से अपने प्री-ओपन मार्केट सेशन के लिए नियम-तरीकों में बदलाव किया है. देखा जाए तो सेशन का समय वही रहेगा लेकिन, 9 से 9:15 बजे का पूरा गणित बदलने वाला है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सिस्टम के तहत, ऑर्डर-एंट्री पीरियड को अलग-अलग चरणों में बांटा जाएगा. इसमें दूसरे चरण के दौरान मार्केट ऑर्डर पर रोक होगी. हालांकि, रेगुलर ट्रेडिंग अभी भी सुबह 9:15 बजे से ही शुरू होगी. यह बदलाव सुबह 9:00 से 9:15 बजे की प्री-ओपन कॉल ऑक्शन विंडो में किया गया है.
प्री-ओपन सेशन ऑर्डर के बदले गए नियम
NSE के मुताबिक, ट्रेडर्स के लिए मेन बदलाव यह है कि मार्केट ऑर्डर केवल शुरुआती पांच मिनट में ही स्वीकार किए जाएंगे. सुबह 9:00 बजे से 9:05 बजे तक, ट्रेडर्स मार्केट और लिमिट दोनों तरह के ऑर्डर दे सकेंगे. वे उनमें बदलाव कर सकेंगे या उन्हें कैंसिल कर सकेंगे. दूसरा चरण सुबह 9:05 बजे से 9:10 बजे तक होगा. इसके दौरान केवल लिमिट ऑर्डर ही डाले जा सकेंगे, उनमें बदलाव किया जा सकेगा या उन्हें रद्द किया जा सकेगा.
एक्सचेंज ने दूसरे फेज के लिए सिस्टम-ड्रिवन रैंडम क्लोजर सिस्टम भी शुरू किया है. वहीं, इसके बाद ऑर्डर-मैचिंग और ट्रेड-कन्फर्मेशन सेशन अब सुबह 9:10 बजे से 9:12 बजे तक होगा. यह पहले के सुबह 9:08 बजे से 9:12 बजे वाले समय की जगह लेगा. शेयर मार्केट में ट्रेडर्स के लिए यही बदलाव किए गए हैं.
नियमों में क्यों किया गया बदलाव?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेयर बाजार में, जो नए बदलाव किए गए हैं उसका मकसद ओपनिंग प्राइस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना और अचानक आने वाले बड़े ऑर्डर्स से होने वाली गड़बड़ी को कम करना है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ओपनिंग प्राइस-डिस्कवरी प्रोसेस को इक्विटी कैश मार्केट में 4 अगस्त को शुरू किए गए नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) मैकेनिज्म के साथ जोड़ा जा सके. 9:12 से 9:15 AM तक ट्रेडर्स के लिए बफर पीरियड रहेगा, जिसके बाद 9 बजकर 15 मिनट से सामान्य ट्रेडिंग की जा सकेगी, जैसे अब तक लोग करते आए हैं.