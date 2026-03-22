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Stock Market Holiday: निवेशकों के लिए अलर्ट! 4 दिन बंद रहेगा बाजार, क्या इससे बदल जाएगा ट्रेंड?

Share Market Closed Dates: इन दिनों इक्विटी, डेरिवेटिव और फॉरेक्स सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, हालांकि MCX पर शाम का सेशन खुला रह सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 22, 2026 10:11:05 PM IST

शेयर बाज़ार बंद रहने की तारीखें
शेयर बाज़ार बंद रहने की तारीखें


Stock Market Holiday: आने वाले दिनों में 26 मार्च (गुरुवार) को Ram Navami के कारण बाजार बंद रहेगा. इसके बाद 28 और 29 मार्च को वीकेंड (शनिवार-रविवार) की नियमित छुट्टी होगी. महीने के अंत में 31 मार्च (मंगलवार) को Mahavir Jayanti के चलते फिर से अवकाश रहेगा. इन दिनों इक्विटी, डेरिवेटिव और फॉरेक्स सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, हालांकि MCX पर शाम का सेशन खुला रह सकता है.

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पिछले हफ्ते बाजार की चाल

बीते हफ्ते बाजार का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा. BSE Sensex लगभग 74,532 के स्तर पर बंद हुआ, जिसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई. वहीं Nifty 50 भी करीब 23,114 पर बंद हुआ और इसमें भी गिरावट देखने को मिली. यह संकेत देता है कि बाजार में फिलहाल सतर्कता का माहौल है और निवेशक बड़े फैसले लेने से बच रहे हैं.

आगे बाजार की संभावनाएं

विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. निफ्टी के लिए 22,800 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 23,400 से 23,600 के बीच रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतें बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी. वैश्विक संकेतों का असर भारतीय बाजार पर साफ देखने को मिल सकता है.

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निवेशकों के लिए जरूरी सलाह

चूंकि यह वित्तीय वर्ष का आखिरी सप्ताह है और बीच-बीच में छुट्टियां भी हैं, इसलिए बाजार में ‘वेट एंड वॉच’ की स्थिति बनी हुई है. मिडकैप शेयर फिलहाल स्मॉलकैप के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और सोच-समझकर निवेश करना चाहिए. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि केवल मजबूत और चुनिंदा स्टॉक्स पर ही ध्यान दें, ताकि जोखिम को कम किया जा सके और बेहतर रिटर्न की संभावना बनी रहे.

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Tags: BSE NSE Holiday ListShare Market Closed DatesStock Market HolidayStock Market Holidays March 2026
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