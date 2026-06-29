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शेयर बाजार निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट! जुलाई में 8 दिन बंद रहेंगे NSE और BSE, पहले ही देख लें पूरी लिस्ट

Stock Market Holidays in July 2026: जुलाई में भारतीय शेयर बाजार चार शनिवार और चार रविवार को बंद रहेगा, क्योंकि ये पूरे देश में होने वाली नियमित साप्ताहिक बाजार छुट्टियां हैं. इसलिए अगले महीने BSE और NSE इन तारीखों पर बंद रहेंगे.

By: Anshika thakur | Published: June 29, 2026 12:37:59 PM IST

जुलाई 2026 में शेयर बाज़ार की छुट्टियां
जुलाई 2026 में शेयर बाज़ार की छुट्टियां


Stock Market Holidays in July 2026: जुलाई में भारतीय शेयर बाजार कुल आठ दिन बंद रहेंगे. इन दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी.
 

जुलाई 2026 के लिए NSE और BSE की साप्ताहिक छुट्टियों की सूची

 
जुलाई में भारतीय शेयर बाजार चार शनिवार और चार रविवार को बंद रहेगा, क्योंकि ये पूरे देश में होने वाली नियमित साप्ताहिक बाजार छुट्टियां हैं. इसलिए अगले महीने BSE और NSE इन तारीखों पर बंद रहेंगे. 4 जुलाई, 5 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई.
 

जानें कि क्या जुलाई 2026 में NSE और BSE बंद रहेंगे

 
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, जुलाई में भारतीय शेयर बाजारों (NSE और BSE) के लिए वीकेंड की नियमित छुट्टियों के अलावा कोई खास ट्रेडिंग छुट्टी नहीं है. इसलिए महीने के बाकी सभी कामकाजी दिनों में बाजार सामान्य रूप से काम करेंगे.
 
जुलाई की तरह ही अगस्त में भी वीकेंड के अलावा ट्रेडिंग की कोई छुट्टी नहीं है.
 

साल 2026 में शेयर बाजार की आने वाली छुट्टियां

 
हालांकि कैलेंडर के अनुसार, राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों के कारण साल भर में कई मौकों पर बाजार बंद रहेगा.
 
  • 14 सितम्बर को गणेश चतुर्थी है. 
  • 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है. 
  • 20 अक्टूबर को दशहरा है. 
  • 10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा है. 
  • 24 नवंबर को प्रकाश गुरपर्व ​​श्री गुरु नानक देव है.
  • 25 दिसंबर को क्रिसमस है. 
जुलाई और अगस्त में वीकेंड के अलावा ट्रेडिंग की कोई छुट्टी नहीं होगी.
 

जुलाई 2026 में बैंक की छुट्टियां

 
स्टॉक मार्केट की छुट्टियों के उलट, जुलाई 2026 में भारत के अलग-अलग शहरों में बैंक कई छुट्टियां मनाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार जुलाई 2026 में भारत में बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे, जिनमें वीकेंड और त्योहार शामिल हैं. हालांकि इन दिनों बैंक ब्रांच का कामकाज प्रभावित होगा, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी.
 
जुलाई 2026 में बैंकों की साप्ताहिक छुट्टियां
 
बैंक इन नियमित साप्ताहिक छुट्टियों पर बंद रहेंगे:
 
रविवार: 5, 12, 19 और 26 जुलाई
दूसरा शनिवार: 11 जुलाई
चौथा शनिवार: 25 जुलाई

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