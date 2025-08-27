Stock Market Holiday: क्या गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज बंद रहेगा भारतीय शेयर बाजार? जानें पूरी डिटेल

Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार ( 27 अगस्त, 2025) को गणेश चतुर्थी के अवसर पर कारोबार के लिए बंद रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बीएसई में इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और एसएलबी खंडों में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होगी। करेंसी डेरिवेटिव खंड, एनडीएस-आरएसटी और ट्राई-पार्टी रेपो खंडों में भी व्यापारिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी।
शाम 5 बजे से शुरू होगा कारोबार
कमोडिटी डेरिवेटिव खंड और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) खंड में सुबह की पाली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार बंद रहेगा। हालाँकि, बुधवार को शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक कारोबार फिर से शुरू होगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स), भी बंद रहेगा।
इस दिन भी बंद रहेगा शेयर बाजार
गणेश चतुर्थी 2025 के बाद इस वर्ष शेयर बाजार में पाँच और अवकाश पड़ेंगे। एनएसई कैलेंडर के अनुसार, 2025 में शेयर बाजार की आगामी छुट्टियों में महात्मा गांधी जयंती/दशहरा (2 अक्टूबर), दिवाली लक्ष्मी पूजन (21 अक्टूबर), दिवाली-बलिप्रतिपदा (22 अक्टूबर), प्रकाश पर्व (गुरु नानक देव जयंती) (5 नवंबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर) शामिल हैं।
शेयर बाजार का समय
भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 28 अगस्त, 2025 को फिर से कारोबार शुरू करेंगे और नियमित शेयर बाजार समय के अनुसार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक काम करेंगे। एक्सचेंजों पर सुबह 9:00 बजे से 9:07 बजे तक प्री-ओपन सत्र भी आयोजित किया जाता है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है।
मंगलवार को ऐसा रहा शेयर बाजार का हाल
मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04% की गिरावट के साथ 80,786.54 पर बंद हुआ, और एनएसई निफ्टी 50 255.70 अंक या 1.02% की गिरावट के साथ 24,712.05 पर बंद हुआ। एनएसई पर लगभग 2,750 शेयर गिरे, जबकि 1,167 शेयर चढ़े, और 125 शेयर अपरिवर्तित रहे।
मंगलवार को एफएमसीजी क्षेत्र को छोड़कर, जो सूचकांक में 0.91% की वृद्धि के साथ एकमात्र आकर्षक क्षेत्र रहा, सभी प्रमुख क्षेत्र लाल निशान में बंद हुए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, धातु, फार्मा, तेल एवं गैस, टिकाऊ उपभोक्ता सामान, रियल एस्टेट और दूरसंचार क्षेत्रों में 1-2% की गिरावट दर्ज की गई। सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट जैसे प्रमुख ब्लू-चिप शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 3% की गिरावट आई। दूसरी ओर, चुनिंदा उपभोक्ता ऑटोमोबाइल और चुनिंदा एफएमसीजी कंपनियों जैसे एचयूएल, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, टीसीएस और आईटीसी ने लाभ दर्ज किया, जिससे समग्र बाजार गिरावट को कम करने में मदद मिली।