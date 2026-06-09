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केवल मरीज ही नहीं बल्कि, डॉक्टर भी हैं Star Health Insurance की सर्विस से परेशान, X पर खोली कंपनी की पोल

लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली इस कंपनी की शिकायतों का पिटारा इतना बढ़ गया है कि अब लोग मेडिक्लेम या हेल्थ पॉलिसी लेने से भी डर रहे हैं. केवल मरीज ही नहीं बल्कि, इनकी सर्विस और क्लेम रिजेक्शन के रवइये से डॉक्टर भी परेशान हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 9, 2026 3:04:19 PM IST

केवल मरीज ही नहीं बल्कि, डॉक्टर भी हैं Star Health Insurance की सर्विस से परेशान, X पर खोली कंपनी की पोल


Star Health Insurance service: हेल्थ इंश्योरेंस को लोग आज के समय में सुरक्षा कवच के तौर पर देखते हैं. लेकिन, कई बार यह वास्तव में जरूरत पड़ने पर कवच बनकर मरीज की रक्षा नहीं करता है. जी हां, आपने अपने आस-पास के लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है. लेकिन, क्या इसे लेना केवल इसलिए जरूरी होता है कि आपको जरूरत पड़ने पर क्लेम नहीं मिल सके और प्रीमियम भरने के बाद भी आपको इलाज के लिए अपने बचत के पैसे खर्च करने पड़ें? आजकल बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है. कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अब केवल बहाना ढ़ूंढ रही हैं कि किसी कारणवश कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए. ऐसी कंपनियों की बात आते ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का नाम जरूर आता है.

लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली इस कंपनी की शिकायतों का पिटारा इतना बढ़ गया है कि अब लोग मेडिक्लेम या हेल्थ पॉलिसी लेने से भी डर रहे हैं. केवल मरीज ही नहीं बल्कि, इनकी सर्विस और क्लेम रिजेक्शन के रवइये से डॉक्टर भी परेशान हैं. 

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डॉक्टर भी हैं सर्विस से परेशान 

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ती शिकायतें और डॉक्टरों द्वारा कहे जाने के बाद भी क्लेम के प्रोसेस में देरी करने या क्लेम रिजेक्ट कर देने से कहीं न कहीं डॉक्टर भी इसपर नाराजगी जताते हैं. ऐसे कई डॉक्टर हैं, जिनका खुद का ही क्लेम कई बार इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रोक दिया जाता है. मुंबई के जाने-माने डॉ.प्रशांत मिश्रा MINIMAL INVASIVE CARDIAC SURGEON, THUNGA HOSPITAL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के संदर्भ में कई पोस्ट शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने इस इंश्योरेंस कंपनी के प्रति नाराजगी जाहिर की है.

उन्होंने मरीजों की समस्या उठाते हुए बताया कि कैसे और किन कारणों से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मरीजों के क्लेम को रिजेक्ट कर देता है. उन्होने अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ स्टार हेल्थ की तुलना कर यह दिखाया है कि किस कंपनी के खिलाफ सबसे ज्यादा और किसके खिलाफ कम शिकायते हैं. 

MRI नॉर्मल आने पर नहीं मिला क्लेम 

डॉ. मिश्रा ने X पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करने के साथ स्टार हेल्थ को टैग करते हुए लिखा कि एक मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ था.उसकी शुगर हाई थी साथ ही वह तेज सिरदर्द से परेशान था. इसके बाद डॉक्टर ने उसे MRI कराने की सलाह दी. MRI कराने के बाद मरीज की रिपोर्ट नॉर्मल थी. यह देखकर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने मरीज का क्लेम रिजेक्ट कर दिया साथ ही न्योरोलॉजिस्ट को देने वाली कंसल्टेशन फीस को भी रोक दिया. यह केवल इसलिए क्योंकि मरीज की रिपोर्ट सामान्य थी.

आगे उन्होंने यह भी लिखा कि उनके अपने एक्सपीरिएंस में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बेकार मेडिक्लेम पॉलिसी है. अगर कोई सीनियर डॉक्टर किसी कंपनी के लिए इस तरह की बातें कहे तो कहीं न कहीं यह कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर सवाल जरूर उठता है. इसलिए आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेसियो के बारे में पता कर लेना चाहिए. 

हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की शिकयतों का रेशियो 

डॉक्टर ने X पर केवल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि, अलग-अलग कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो और शिकायतों के बारे में भी जानकारी शेयर की है. इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की प्रति लाख पॉलिसीहोल्डर पर 63 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जोकि देखा जाए तो काफी ज्यादा है. वहीं, इसके बाद निवा बूपा और केयर हेल्थ का नंबर आया, जहां प्रति लाख पॉलिसीहोल्डर्स पर 17 और 16 शिकायतें थीं. ट्वीट के मुताबिक सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही. National Insurance की प्रति लाख पॉलिसीहोल्डर 5 शिकायतें और New India की केवल एक ही शिकायत रही. देखा जाए तो Star Health, CARE, Niva Bupa की शिकायतें फाइनेंशियल ईयर 2024 में ज्यादा रहीं. 

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की शिकायतों का रेशियो

क्लेम रिजेक्शन की आईं कई शिकायतें 

पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा कहीं न कहीं लोगों के क्ले को रोक लिया जाता है. लोगों का आरोप है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा नहीं है. वहीं, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, जो अपनी एक्जिस्टिंग कंपनी को छोड़कर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराता है. डॉ. मिश्रा के पोस्ट के नीचे भी ऐसे कई कमेंट आए, जिससे पहा चलता है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस कैसी है. इन कमेंट्स में कुछ डॉक्टरों ने भी इसमें अपी राय रखी है. केवल यही नहीं बल्कि, Linkedin पर भी कुछ डॉक्टरों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिनमें उनका खुद का क्लेम रिजेक्ट हो चुका है. 

Tags: star health insurance
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