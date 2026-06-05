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Exclusive: 7 साल के बच्चे के इलाज का क्लेम रिजेक्ट, Star Health Insurance में थी पॉलिसी, पिता ने कंपनी पर लगाए आरोप

बच्चे को निमोनिया था, जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिता ने बार-बार कंपनी से क्लेम मांगा और नहीं मिलने पर उनसे सटीक जवाब देने की मांग की, लेकिन कंपनी द्वारा क्लेम सेटलमेंट को लेकर कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया.

By: Kunal Mishra | Published: June 5, 2026 6:13:04 PM IST

Exclusive: 7 साल के बच्चे के इलाज का क्लेम रिजेक्ट, Star Health Insurance में थी पॉलिसी, पिता ने कंपनी पर लगाए आरोप


Star Health Insurance claim Reject: हेल्थ इंश्योरेंस को अक्सर मुश्किल समय का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा या दुख का साथी माना जाता है. इसी सोच के साथ कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा करके उसके साथ एक बॉन्ड डील करता है और सालों-साल प्रीमियम भरता है. लेकिन, कई बार असल में साथ निभाने की बारी आने पर इंश्योरेंस कंपनी मुंह मोड़ लेती है. वास्तव में जब जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए तो यह न केवल आपको फीजिकली बल्कि, मानसिक रूप से भी कस्टमर को तोड़ देता है. सबसे बड़ी बात यह कि इस समय ऐसी स्थिति पैदा होने से कस्टर को एक बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां, एक 7 साल के बच्चे के इलाज के दौरान Star Health & Allied Insurance कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया. आरोप है कि सभी चीजें सही होने के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड होने के बाद भी कंपनी द्वारा क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया.

बच्चे को निमोनिया था, जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिता ने बार-बार कंपनी से क्लेम मांगा और नहीं मिलने पर उनसे सटीक जवाब देने की मांग की, लेकिन कंपनी द्वारा क्लेम सेटलमेंट को लेकर कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया. 

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बार-बार पूछने पर भी नहीं मिला स्पष्ट जवाब

हालांकि, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां कंपनी द्वारा सभी चीजें सही होने के बाद भी क्लेम नहीं दिया जाता है. खास बात यह है कि कंपनी द्वारा सेटलमेंट नहीं होने का कोई सही और जायज कारण नहीं बताया जाता है. यहां मामला डॉ. रितेश छाजेड़ से जुड़ा है, जिनके 7 वर्षीय बच्चे को निमोनिया होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. डॉ. रितेश छाजेड़ ने हमारी पार्टनर वेबसाइट News X से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्लेम नहीं मिलने का पूरा एक्सपीरिएंस शेयर किया. बेटे के इलाज के बाद उन्होंने भी वही किया, जो प्रीमियम भरने वाला हर कस्टमर करता है.

लेकिन, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यह कहा गया कि बीमा कंपनी ने क्लेम को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मेडिकल रिकॉर्ड में कई अंतर पाए गए हैं. डॉ. छाजेड़ का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित रूप से कंपनी से पूछा कि आखिर मेडिकल रिकॉर्ड में कौन-सी गलती पाई गई हैं. उनके मुताबिक कंपनी ने कभी यह नहीं बताया कि कौन-सा दस्तावेज गलत था, कौन-सी जानकारी गलत मानी गई या फिर किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि दस्तावेजों में अंतर है. 

7 साल के बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हुआ रिजेक्ट

कई बार दी लिखित शिकायत लेकिन नहीं हुआ फायदा 

डॉ. रितेश छाजेड़ ने बताया कि हर बार कंपनी के कस्टमर केयर और चैटबॉट के माध्यम से इस बारे में बात की. लेकिन, बदले में उन्हें सिर्फ इतना जवाब मिला कि क्लेम मल्टीपल डिस्क्रेपेंसी के कारण रिजेक्ट किया गया है. स्टार हेल्थ ने मेडिकल रिकॉर्ड में कई विसंगतियों के आधार पर लगभग 80,000 रुपये के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया. वहीं, पॉलिसी होल्डर का कहना है कि उसने कई शिकायतें दर्ज कराईं और लिखित रुप से जवाब मांगा, लेकिन इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं मिला. उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा अपने आरोप को सही ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत, लिखित में कोई प्रमाण आदि नहीं दिए गए हैं. बस इलाज में कुछ अंतर कहकर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया. 

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर की डिटेल

प्रीमियम देने के बदले मिले 0 रुपये 

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 3 जून 2026 को जारी अपने क्लेम रिजेक्शन पत्र में क्लेम सेटलमेंट को स्वीकार नहीं किया. कंपनी ने इस मामले में क्लेम की पूरी राशि को रिजेक्ट करते हुए 0 रुपये का क्लेम दिया यानी पॉलिसीहोल्डर को इलाज पर हुए खर्च के बदले कोई सेटलमेंट नहीं किया गया. क्लेम को रिजेक्ट करते समय कंपनी ने पॉलिसी की डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन (Disclosure of Information) से जुड़ी शर्त का हवाला दिया. इस शर्त के अनुसार अगर पॉलिसीहोल्डर किसी जरूरी जानकारी को छिपाता है, गलत तरीके से देता है या उसका सही खुलासा नहीं करता है, तो बीमा कंपनी पॉलिसी को अमान्य घोषित कर सकती है. ऐसी स्थिति में कंपनी क्लेम अस्वीकार करने के साथ-साथ जमा किए गए प्रीमियम को भी जब्त करने का अधिकार रखती है. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा केवल यही बात कही जा रही है. जबकि, डॉ. रितेश छाजेड़ का कहना है कि उन्होंने बार-बार कंपनी से यह जानने की कोशिश की कि आखिर डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती पाई गई थी. लेकिन, कंपनी द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है. 

X तक पहुंचा क्लेम का मामला

बार-बार क्लेम के लिए पूछने के बाद पॉलिसीहोल्डर ने इंश्योरेंस कंपनी की इस लड़ाई को X तक पहुंचाया. पॉलिसीहोल्डर ने अपने क्लेम का गुस्सा X पर जाहिर जहां किया, जहां उनकी पोस्ट देखकर स्टार हेल्थ के ग्राहक सहायता केंद्र ने X पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उनकी चिंता का जवाब दे दिया है और कहा कि आगे की प्रक्रिया करेंगे. हालांकि, डॉ. छाजेड का कहना है कि कंपनी ने अभी तक उनके द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब नहीं दिया है. हमारे द्वारा देखे गए डॉकयूमेंट्स से पता चलता है कि पॉलिसीहोल्डर सवाल पूछता है, लेकिन कंपनी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है. उनका कहना है कि पहले भी कंपनी द्वारा उनके 70 हजार के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया था, जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है. 

पॉलिसी रद्द करने की मिली धमकी 

डॉ. छाजेड ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के फैसलों को बार-बार चुनौती देने और सफाई मांगने के बाद उन्हें पॉलिसी रद्द करने की धमकी दी गई. उन्होंने कहा कि यह धमकी तब मिली जब उन्होंने बार-बार रिजेक्ट किए गए दावों के आधार पर सवाल उठाए और उनसे सुबूत मांगे गए. डॉ. छाजेड द्वारा क्लेम नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) और Insurance Ombudsman में शिकायत करने की भी बात कही गई. डॉ. छाजेड की पॉलिसी की डिटेल और क्लेम से जुड़े सभी दस्तावेजों को हमने खबर के अंदर अटैच कर दिया है आप देख सकते हैं. 

Tags: insurance company claim
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