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पिछले 3 साल में 65 प्रतिशत बढ़ा Star Health Insurance की शिकायतों का पिटारा, क्लेम रिजेक्ट करने के पीछे क्या हैं कारण

इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की देखने के लिए मिल रही हैं. पिछले कुछ समय में कई ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं, जो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे रही है. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम रिजेक्शन, सेटलमेंट में देरी और पर्याप्त जानकारी न मिलने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 8, 2026 4:54:22 PM IST

पिछले 3 साल में 65 प्रतिशत बढ़ा Star Health Insurance की शिकायतों का पिटारा, क्लेम रिजेक्ट करने के पीछे क्या हैं कारण


Star Health Insurance claim Reject: हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में न केवल एक जरूरत बन चुका है बल्कि, अपनी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने का एक बेहतरीन रास्ता भी माना जाता है. स्वास्थ्य बीमा आज करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं, बल्कि मुश्किल समय का सहारा बन चुका है. लोग सालों तक नियमित रूप से प्रीमियम जमा करते हैं, इस भरोसे के साथ कि किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उनका बीमा कवर आर्थिक बोझ को कम करेगा. हेल्थ इंश्योरेंस को अक्सर मुश्किल समय का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा या दुख का साथी माना जाता है. इसी सोच के साथ कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा करके उसके साथ एक बॉन्ड डील करता है और सालों-साल प्रीमियम भरता है. लेकिन, हाल के वर्षों में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों ने इस भरोसे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की देखने के लिए मिल रही हैं. पिछले कुछ समय में कई ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं, जो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे रही है. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम रिजेक्शन, सेटलमेंट में देरी और पर्याप्त जानकारी न मिलने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. 

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लगातार बढ़ रही है मरीजों की समस्या 

हाल के कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों ने इस भरोसे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कई पॉलिसीहोल्डर्स का कहना है कि असली चुनौती अस्पताल में भर्ती होने के बाद नहीं, बल्कि क्लेम के लिए अप्लाई करने के बाद शुरू होती है. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ओर से क्लेम रिजेक्शन, सेटलमेंट में देरी और पर्याप्त जानकारी न मिलने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई ग्राहक अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें ठीक तरीके से यह तक नहीं बताया जाता कि उनका क्लेम आखिर क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है.

मिली जानकारी के मुताबिक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पुछले 2-3 सालों में शिकायतें काफी तेजी से बढ़ी है. देखा जाए तो वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इंश्योरेंस सेक्टर में दर्ज शिकायतों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. वित्त वर्ष 2023 में जहां कुल शिकायतों की संख्या 2 लाख से कुछ अधिक थी, वहीं वित्त वर्ष 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 2.58 लाख तक पहुंच गया. नीचे दिए गए आंकड़ों की लिस्ट के आधार पर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं. 

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के आंकड़े

क्या सिर्फ शिकायतों के आधार पर गलत है कंपनी?

हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों की मानें तो किसी कंपनी के खिलाफ अधिक शिकायतें होना अपने आप में गलत कामकाज का प्रमाण नहीं माना जा सकता. लेकिन, लगातार बढ़ती शिकायतें यह जरूर संकेत देती हैं कि कस्टमर का एक्सपीरिएंस उस कंपनी के लिए ठीक नहीं है और कहीं न कहीं क्लेम की प्रक्रिया में समस्या आती है. इसलिए इस दिशा में सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है. आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2025 में अकेले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ शिकायतें निवा बूपा, ICICI Loambard, HDFC Ergo और न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी कई बड़ी कंपनियों की शिकायतों से भी ज्यादा थीं. 

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने की डिटेल

सोशल मीडिया पर नारागी जाहिर कर रहे ग्राहक 

हाल के महीनों में कई इंश्योरेंस कस्टमर्स ने अलग-अलगसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए हैं. इनमें कुछ लोगों ने क्लेम रिजेक्शन, कुछ ने भुगतान में देरी और कुछ ने पर्याप्त स्पष्टीकरण न मिलने की शिकायत की है. कई मामलों में ग्राहकों का आरोप रहा कि उन्हें क्लेम रिजेक्ट होने की सटीक वजह भी नहीं बताई जाती है कि आखिर उनका क्लेम किन कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया है. वहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बार-बार ग्राहक सेवा, कंप्लेन टीम और डिजिटल सहायता चैनलों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें केवल केवल आपका प्रोसेस जारी है यह कहकर बात को टाल दिया गया. दूसरी ओर, कई बीमा कंपनियां यह कहती हैं कि उन्होंने ग्राहकों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया या आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए. अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो कस्टमर्स कई सुबूत और अपने क्लेम के फ़ॉर्म्स और पॉलिसी नंबर के साथ बाकायदा सभी चीजें साझा करते हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा नकारा नहीं जा सकता है. 

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्शन की लिस्ट

जरूरी नहीं बताकर रिजेक्ट किया क्लेम 

परिछले कुछ दिनों में हमने कुछ ऐसे मामले कवर किए जिसमें एक 7 साल के बच्चे को क्लेम नहीं मिल पाने के साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी इलाज के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला था. वहीं, एक और ऐसा मामला सामने आया है, जहां 21 मार्च, 2026 को लिखे एक पत्र में, स्टार हेल्थ ने मुंबई स्थित पी.डी. हिंदुजा राष्ट्रीय अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र को सूचित किया कि बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती 65 वर्षीय बीमित रोगी लक्ष्मीलाल बी. जैन के दावे को वह क्लेम नहीं कर पा रहा है. देखने वाली बात यह है कि कंपनी की ओर से बुखार होने पर अस्पताल में भर्ती होने को जरूरी नहीं बताकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है. इस मामले को कस्टमर द्वारा X पर साझा किया है. जब किसी मरीज को पी.डी. हिंदुजा राष्ट्रीय अस्पताल जैसे किसी अस्पताल में बुखार के कारण भर्ती किया जाता है, और जब मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर या अस्पताल भर्ती को आवश्यक मानता है, तो बीमाकर्ता बाद में किस चिकित्सकीय आधार पर यह निर्णय लेता है कि भर्ती उचित नहीं थी?

फाइनेंशियल ईयर के साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की शिकायतें

आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं क्लेम?

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा सवाल पूछे जाने पर कंपनी की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं आता है कि आखिर इतने सारे क्लेम रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं. इसी संदर्भ में हमारी पार्टनर वेबसाइट NewsX ने स्टार हेल्थ कस्टमर केयर से संपर्क किया. स्टार हेल्थ की दावा प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए, NewsX ने संभावित ग्राहक बनकर दो अलग-अलग मौकों पर कंपनी की कस्टमर केयर टीम से संपर्क किया. NewsX ने कई सवाल मौजूदा पॉलिसीधारकों द्वारा बार-बार उठाए गए मुद्दों पर आधारित किए. जब पूछा गया कि क्या पॉलिसी खरीदते समय दवा न ले रहे किसी प्री-एग्जिस्टिंग बीमारी वाले व्यक्ति को दावा करने की पात्रता होगी, तो प्रतिनिधि ने बताया कि दुर्घटना से संबंधित चोटें पहले दिन से ही कवर होती हैं और पॉलिसी की शर्तों के अधीन पूर्व-मौजूदा स्थितियों से संबंधित दावों सहित दावे, पॉलिसी सक्रियण अवधि के बाद किए जा सकते हैं. 

कस्टमर केयर ने भी नहीं दिया सही जवाब

क्लेम के बारे में पूछे जाने पर, प्रतिनिधि ने कहा कि एक चिकित्सा विशेषज्ञ दावों की प्रक्रिया से पहले अस्पतालों का दौरा करता है और रिकॉर्ड की जांच करता है. प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि यदि अस्पताल के लेटरहेड पर हस्तलिखित रसीदें जारी की गई हों और उन पर आधिकारिक मुहर लगी हो, तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है. एक और सवाल में, NewsX ने उन मामलों का हवाला दिया जहां पॉलिसीधारकों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती होना मेडिकल रूप से जरूरी नहीं था इस आधार पर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया. ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले उपचार के दावों पर विचार किया जाएगा और सत्यापन के बाद अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों की भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है. NewsX ने यह भी पूछा कि क्या पॉलिसी जारी करने से पहले ग्राहकों की मेडिकल जांच की जाती है. प्रतिनिधि ने बताया कि आमतौर पर ऐसी कोई जांच आवश्यक नहीं है और कंपनी ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिकॉर्ड और जानकारियों पर निर्भर करती है. 

Tags: insurance claim rejected
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