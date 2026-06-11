Star Health Claim Rejection: इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे होती हैं ये 10 बड़ी गलतियां, पॉलिसी लेते समय जरूर रखें ध्यान

Mistakes to avoid for Insurance Claim: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस लेना केवल बीमारी में खर्च होने वाले पैसों को बचाना ही नहीं है बल्कि, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है. बढ़ते मेडिकल खर्च, महंगे अस्पताल और गंभीर बीमारियों के इलाज की लागत को देखते हुए अधिकांश लोग स्वास्थ्य बीमा खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि, आज के समय में मेडिकल पॉलिसी होना वास्तव में एक बहुत बड़ी जरूरत है क्योंकि कई बार इलाज इतना महंगा होता है कि मरीज को अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अपनी संपत्ति तक बेच देनी पड़ती है. लेकिन, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी क्लेम को मंजूर करने के बजाय उसे रिजेक्ट कर देती है. इस स्थिति में पॉलिसीहोल्डर को भारी नुकसान झेलना पड़ता है.

पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे कई मामले देखे जिसमें, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा मरीजों के क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए थे. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कंपनी द्वारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है. चलिए आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनमें पता चलता है कि इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है.

1. पॉलिसी लेते समय गलत जानकारी देना

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सही-सही देना बेहद जरूरी होता है. अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बीमारी, सर्जरी या किसी अन्य प्रकार की स्वास्थ्य स्थिति छिपाता है और बाद में क्लेम करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है. इसके लिए आपको हमेशा मेडिकल हिस्ट्री और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी सही दर्ज करनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर क्लेम आसानी से लिया जा सके.

2. प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज छिपाना

कई लोग बीमा प्रीमियम कम रखने के लिए पहले से मौजूद बीमारियों का खुलासा नहीं करते. लेकिन ,क्लेम जांच के दौरान अगर यह जानकारी सामने आती है, तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है. कई लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा या थायरॉयड जैसी बीमारियों के बारे में बताने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका प्रीमियम बढ़ सकता है. हालांकि, अगर बीमा कंपनी को बाद में पता चलता है कि पॉलिसी खरीदने से पहले कोई बीमारी थी और उसके बारे में नहीं बताया गया था, तो वह क्लेम रिजेक्ट कर सकती है.

3. पॉलिसी में शामिल न होने वाले इलाज

हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बीमारियां या स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी भी होती हैं, जो कंपनी द्वारा शामिल नहीं की जाती हैं. आमतौर पर बीमारी और दुर्घटना के कारण अस्पताल में होने वाले इलाज का खर्च कवर किया जाता है, लेकिन कुछ तरह के इलाज इसमें शामिल नहीं होते. कॉस्मेटिक प्रोसीजर, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल थेरेपी और दांतों से जुड़े कुछ इलाज अक्सर इसमें शामिल नहीं होते. इशलिए ऐसी स्थिति में क्लेम नहीं मिलता है.

4. जरूरी दस्तावेज नहीं होना

आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियों को हॉस्पिटल के रिकॉर्ड, डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन), डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, बिल और भरे हुए क्लेम फॉर्म की जरूरत होती है. यहां तक कि गलत तारीख, अलग-अलग नाम या साइन न होने जैसी छोटी-छोटी गलतियों से भी क्लेम की जांच के दौरान परेशानी हो सकती है. इसलिए आपको इलाज के दौरान सभी दस्तावेजों को एकसाथ रखना चाहिए.

5. प्रपोजल फॉर्म में गलतियां

प्रपोजल फॉर्म में गलत जानकारी जैसे कि गलत उम्र, नाम की स्पेलिंग में गलती, जीवनशैली संबंधी गलत जानकारी आदि होने पर भी कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. भुगतान के समय एजेंट सभी दस्तावेजों की जांच करते हैं और किसी भी तरह की विसंगति पॉलिसी पर सवाल उठा सकती है. इसलिए, प्रपोजल फॉर्म पर साइन करने से पहले आपको दस्तावेज के सभी पहलुओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

6. पॉलिसी लिमिट से ज्यादा बिल

अगर आपके क्लेम का अमाउंट या हॉस्पिटल का बिल पॉलिसी की लिमिट से ज्यादा है तो ऐसे में हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए. बहुत से पॉलिसीहोल्डर्स को लगता है कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का पूरा बिल चुकाएगी. असल में, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज की एक अधिकतम रकम होती है, जो सम इंश्योर्ड के नाम से जानी जाती है. आपको आपके सम इंश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते हैं.

7. क्लेम फाइल करने का समय

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के मामले में सही समय पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी होता है. आमतौर पर, इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसीहोल्डर्स से यह उम्मीद करती हैं कि वे तय समय के अंदर रीइम्बर्समेंट क्लेम के बारे में उन्हें जानकारी दें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें. अगर तय समय-सीमा चूक जाती है, तो क्लेम के मंजूर न होने का भी डर रहता है. इसलिए क्लेम के समय का ध्यान रखना जरूरी होता है.

8. लैप्स पॉलिसी पर नहीं मिलता क्लेम

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तभी काम करती है जब प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाए. इसके लिए आपका नियमित रूप से प्रीमियम भरते रहना जरूरी है. अगर आप रिन्यूअल की तारीख से चूक जाते हैं, तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है. अगर इसके बाद किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तो ऐसे में कंपनी द्वारा क्लेम नहीं दिया जाता है. इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है.

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9. धोखाधड़ी से नहीं अप्रूव होगा क्लेम

कई बार कुछ लोग धोखाधड़ी से या फिर गलत जानकारी देकर भी क्लेम लेना चाहते हैं, जोकि गलत है. नकली बिल, इलाज के लिए अधिक शुल्क या गलत जानकारी के कारण क्लेम तुरंत रिजेक्ट किया जा सकता है. बीमा कंपनियां धोखाधड़ी करने वालों की पॉलिसी भी रद्द कर सकती हैं और उन्हें अदालत में ले जा सकती हैं. इसलिए आपको इस तरह की गलती करने से बचना चाहिए.

10. पॉलिसी को ध्यान से नहीं पढ़ना

पॉलिसी को ध्यान से नहीं पढ़ना एक बहुत बड़ी गलती है, जो कई बार कस्टमर द्वारा की जाती है. हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद परिवारों को अचानक आने वाले मेडिकल खर्चों से बचाना है, लेकिन पॉलिसी तभी काम आती है जब उसकी शर्तों को समझा और माना जाए. कई बार आप पॉलिसी को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलती से सम इंश्योर्ड को ज्यादा अमाउंट का समझ बैठते हैं. ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है.