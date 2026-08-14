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Sprite Tejas Express: भारत में पहली बार जुड़ा ट्रेन के साथ ब्रांड का नाम, तेजस एक्सप्रेस हो गई स्प्राइट, लखनऊ से दिल्ली होगा रूट

जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक ट्रेन नंबर 82501 और 82502 को ‘स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस’ के नाम से चलाया जाएगा. कुछ समय के लिए अब इसे स्प्राइट के नाम से जाना जाएगा. ये रेलवे का नया विज्ञापन मॉडल है.

By: Kunal Mishra | Published: August 14, 2026 6:20:03 PM IST

Sprite Tejas Express: भारत में पहली बार जुड़ा ट्रेन के साथ ब्रांड का नाम, तेजस एक्सप्रेस हो गई स्प्राइट, लखनऊ से दिल्ली होगा रूट


Sprite Tejas Express: दिल्ली-लखनऊ रूट पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अब देश की पहली ब्रांडेड ट्रेन बनने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन का नाम अब ‘स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस’ कर दिया जाएगा. हालांकि, यह नाम केवल 3 महीने के लिए ही बदला जाएगा. आपने देखा होगा कि ट्रेनों में विज्ञापन पहले भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी ट्रेन के नाम में ही ब्रांड का नाम जोड़ा जा रहा है. हालांकि, यह काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो भारतीय रेलवे में अब देखने के लिए मिलेगा. 
जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक ट्रेन नंबर 82501 और 82502 को ‘स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस’ के नाम से चलाया जाएगा. कुछ समय के लिए अब इसे स्प्राइट के नाम से जाना जाएगा. ये रेलवे का नया विज्ञापन मॉडल है. 

क्या यह पूरी तरह प्राइवेट ट्रेन होगी?

लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को देखकर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या वाकई अब यह ट्रेन पूरी तरह से सरकारी नहीं होकर प्राइवेट हो जाएगी. रेलवे के मुताबिक इसे पूरी तरह निजी ट्रेन समझना सही नहीं होगा. इस ट्रेन को भी पहले की ही तरह IRCTC ही संचालित और रेगुलेट करेगा. इसका संचालन किसी प्राइवेट बॉडी के हाथों में नहीं जाने वाला है. ट्रेन की ब्रांडिंग की यह व्यवस्था रेलवे के नियमित ट्रेन संचालन से अलग है. ट्रेन पर लगे स्प्राइट के पोस्टर केवल विज्ञापन के लिए है. 

कुछ समय के लिए रहेगी ब्रांडिंग 

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली स्प्राइट तेजस ट्रेन पहले की तरहर ही काम करेगी. इस ट्रेन में आप पहले की ही तरह आसानी से टिकट बुक करके यात्रा कर सकते हैं. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, irctc ने स्प्राइट को ट्रेन की ब्रांडिंग के विज्ञापन का अधिकार केवल 6 महीने की अवधि के लिए दिए हैं. इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के जरिए प्रक्रिया पूरी की गई है. ट्रेन का विज्ञापन 6 महीने के लिए है, लेकिन ट्रेन को करीब 3 महीने के लिए ही ‘स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस’ के नाम से चलाने की घोषणा की गई है.

Tags: Sprite Tejas Express
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