चलता-फिरता AC! अब गर्मियों में पसीना नहीं ठंडक का होगा एहसास; Sony का नया गैजेट

Sony Reon Pocket AC: भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है. रात भी पसीने से भीगी रहती है, इसी परेशानी को खत्म या फिर कम करने के लिए SONY एक कमाल का डिवाइस लेकर आया है. इस AC को गले में पहनकर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह बेहद शानदार और wearable AC है. यह एसी चलते-फिरते लोगों को ठंडक देता है.

Sony का नया डिवाइस

Sony का यह नया डिवाइस इस समय काफी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर चारों तरफ केवर इसी के चर्चे हो रहे हैं. इसे कपड़ों के अंदर गर्दन के पास पहनकर रखना होता है. यह शरीर को भीतर से ठंडा रखता है. कंपनी के मुताबिक, यह डिवाइस गर्मियों में बाहर काम करने वाले लोगों के लिए काफी अहम और यूजफुल साबित होगा.

कैसे काम करता है ये AC?

Sony पहले भी वियरएबल कूलिंग डिवाइस लोगों के सामने पेश कर चुकी है. लेकिन इस बार कंपनी ने नए मॉडल में कई तरह के सुधार किए हैं और अब ये डिवाइस काफी यूजफुल होने वाला है. इस डिवाइस में बेहतर बैटरी और स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स इसे खास बनाते हैं.

Sony का वियरएबल AC

Sony का ये खास थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग टेक्नोलॉजी AC पर काम करता है. ये AC गर्दन के हिस्से को ठंडा करता है और पूरे शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है. इसमें सेंसर भी दिए गए हैं, ताकी कुलिंग तापमान के हिसाब से एडजस्ट किए जा सके. इससे यूजर अपने हिसाब से कूलिंग कंट्रोल कर सकता है.

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Sony AC की खासियतें