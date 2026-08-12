Gold Rate Today 12 अगस्त 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 18K, 22K और 24K सोने की कीमत यहां देखें

Sone Ka Bhav Today Gold Price Wednesday 12 August 2026: शादी और अन्य शुभ काम का सीजन खत्म होने के साथ ही सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है. पिछले 3 दिनों के दौरान सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा होना जारी है. बुधवार (12 अगस्त, 2026) को भी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देशभर के बड़े और छोटे शहरों में सोने की कीमतों में तेजी नजर आई. इंटरनेशनल मार्केट में 12 अगस्त को सोने और चांदी के दामों में तेजी नजर आई. इंटरनेशनल मार्केट Comex में सोने के दाम में तेजी देखी गई है. सुबह करीब 9 बजे सोना (Gold Price on Comex) कॉमेक्स पर 0.59 प्रतिशत तक चढ़ा. इसके बाद सोने की कीमत 4467.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना (Gold Price) चढ़कर करीब 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता नजर आया. घरेलू वायदा बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना बुधवार सुबह 875 रुपये तक चढ़ गया और यह 1,56,589 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये मुंबई 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये कोलकाता 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये चेन्नई 155460 रुपये 142500 रुपये 120000 रुपये पटना 155180 रुपये 142250 रुपये 116400 रुपये लखनऊ 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये मेरठ 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये अयोध्या 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये कानपुर 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये गाजियाबाद 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये नोएडा 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये गुरुग्राम 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये चंडीगढ़ 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये जयपुर 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये लुधियाना 155280 रुपये 142350 रुपये 116500 रुपये गुवाहाटी 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये इंदौर 155180 रुपये 142250 रुपये 116400 रुपये अहमदाबाद 155180 रुपये 142250 रुपये 116400 रुपये वडोदरा 155180 रुपये 142250 रुपये 116400 रुपये सूरत 155180 रुपये 142250 रुपये 116400 रुपये पुणे 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये नागपुर 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये नासिक 155160 रुपये 142230 रुपये 116380 रुपये बेंगलोर 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये भुवनेश्वर 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये रायपुर 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये हैदराबाद 155130 रुपये 142200 रुपये 116350 रुपये

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