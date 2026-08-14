Sone Ka Bhav Today: सस्ता हो गया सोना? खरीदने से पहले नोट कर लें देश के शहरों में 18K 22K और 24K गोल्ड की कीमत

Sone Ka Bhav Today Gold Price 14 August 2026: यूक्रेन और रूस के अलावा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तो कायम है, लेकिन भीषण युद्ध की स्थिति नहीं है. इसका सकारात्मक असर दुनियाभर के बाजारों पर नजर आ रहा है. शेयर बाजार में स्थिरता का दौर है तो सोना और चांदी की कीमत रोजाना कम हो रही. इसी कड़ी में वीकेंड पर यानी शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को सोने की कीमत में कमी देखने को मिली. बाजार ओपन होते ही MCX पर शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों (Gold and silver prices today) में 1 प्रतिशत तक की गिरावट आई. इसके बाद सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर MCX पर अक्टूबर डिलीवरी के लिए सोने के फ़्यूचर्स 0.69 प्रतिशत गिरकर 1,52,406 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए, वहीं सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी के फ़्यूचर्स 0.85 प्रतिशत गिरकर 2,33,455 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए.

शहर 24 कैरेट सोना (रुपये/10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (रुपये/10 ग्राम) 999 शुद्ध चांदी (रुपये/1 किलो) नई दिल्ली 1,52,100 रुपये 1,39,425 रुपये 2,33,360 रुपये मुंबई 1,52,360 रुपये 1,39,663 रुपये 2,33,770 रुपये बेंगलुरु 1,52,480 रुपये 1,36,950 रुपये 2,33,950 रुपये कोलकाता 1,52,160 रुपये 1,39,480 रुपये 2,33,460 रुपये हैदराबाद 1,52,600 रुपये 1,39,883 रुपये 2,34,140 रुपये चेन्नई 1,52,880 रुपये 1,40,140 रुपये 2,34,450 रुपये