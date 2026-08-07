Sone Ka Bhav Today 7 August, 2026: सोने के दाम में कितना हुआ इजाफा? खरीदने से पहले जान लें ताजा रेट्स

Sone Ka Bhav Today 7 August, 2026: अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन का असर भले ही भारतीय शेयर बाजार पर नजर आ रहा हो, लेकिन सोने-चांदी की कीमत पर इसका खास प्रभाव नहीं नजर आ रहा है. पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर, 2026 में शादी के सीजन में सोने के दामों में तेजी नजर आएगी और यह तेजी आगामी मार्च, 2026 तक जारी रह सकती है.

शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को सोने की कीमतों में एक बार फिर अच्छी तेजी देखी जा रही है. सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में जहां सोने के भाव में 0.50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतें 1 प्रतिशत से भी ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रही है.

शुक्रवार को सोने ने 497 रुपये की बढ़त लेकर 1,49,355 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार शुरू किया था, जो गुरुवार को 1,48,858 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. फिलहाल सोने का भाव 1,49,724 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई से लेकर 1,49,164 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो तक पहुंच चुका था. सोने की कीमतें 866 रुपये तक बढ़ चुकी हैं.