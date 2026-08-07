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Sone Ka Bhav Today 7 August, 2026: सोने के दाम में कितना हुआ इजाफा? खरीदने से पहले जान लें ताजा रेट्स

Sone Ka Bhav Today 7 August, 2026: सोने की कीमतों में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को एक बार फिर अच्छी तेजी देखी गई.

By: JP Yadav | Published: August 7, 2026 4:00:01 PM IST

Sone Ka Bhav Today 7 August, 2026: सोने के दाम में कितना हुआ इजाफा? खरीदने से पहले जान लें ताजा रेट्स
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Sone Ka Bhav Today 7 August, 2026: अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन का असर भले ही भारतीय शेयर बाजार पर नजर आ रहा हो, लेकिन सोने-चांदी की कीमत पर इसका खास प्रभाव नहीं नजर आ रहा है. पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर, 2026 में शादी के सीजन में सोने के दामों में तेजी नजर आएगी और यह तेजी आगामी मार्च, 2026 तक जारी रह सकती है. 

शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को सोने की कीमतों में एक बार फिर अच्छी तेजी देखी जा रही है. सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में जहां सोने के भाव में 0.50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतें 1 प्रतिशत से भी ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रही है.  

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शुक्रवार को सोने ने 497 रुपये की बढ़त लेकर 1,49,355 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार शुरू किया था, जो गुरुवार को 1,48,858 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. फिलहाल सोने का भाव 1,49,724 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई से लेकर 1,49,164 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो तक पहुंच चुका था. सोने की कीमतें 866 रुपये तक बढ़ चुकी हैं.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
मुंबई 149890 रुपये  137400 रुपये 1112420 रुपये 
कोलकाता 149890 रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये
चेन्नई 150000 रुपये 137500 रुपये 1115650 रुपये
पटना 149940 रुपये 137450 रुपये 1112470 रुपये
लखनऊ 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
मेरठ 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
अयोध्या 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
कानपुर 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
गुरुग्राम 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
चंडीगढ़ 150040 रुपये 137550 रुपये  1112570 रुपये
गाजियाबाद 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
नोएडा 150040 रुपये 137550 रुपये 1112570 रुपये
जयपुर 150040 रुपये 137550 रुपये 112570 रुपये
लुधियाना 150040 रुपये  137550 रुपये 1112570 रुपये
गुवाहाटी 149890   रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये
इंदौर 149940  रुपये 137450 रुपये 1112470 रुपये
अहमदाबाद 149940 रुपये 137450 रुपये 1112470 रुपये
सूरत 149940 रुपये 137450 रुपये 1112470 रुपये
वडोदरा 149940 रुपये 137450 रुपये 1112470 रुपये
पुणे 149890 रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये
नागपुर 149890 रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये
नासिक 149920 रुपये 137430 रुपये 1112450 रुपये
बैंगलोर 149890 रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये
भुवनेश्वर 149890 रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये
रायपुर 149890 रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये
हैदराबाद  149890 रुपये 137400 रुपये 1112420 रुपये

Tags: Gold Price
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