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Sonam Wangchuk Net Worth: कहां से होती है सोनम वांगचुक की असली कमाई,संपत्ति सुन पकड़ लेंगे माथा

Sonam Wangchuk Net Worth: एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट, इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक अभी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अपना गुज़ारा कैसे करते हैं और उनकी नेट वर्थ कितनी है. आइए यहां डिटेल में जानते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: July 18, 2026 5:30:57 PM IST

सोनम वांगचुक की कुल संपत्ति
सोनम वांगचुक की कुल संपत्ति


Sonam Wangchuk Net Worth: एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट, इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक अभी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिससे उनका नाम फिर से सुर्खियों में आ गया. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अपना गुज़ारा कैसे करते हैं और उनकी नेट वर्थ कितनी है. आइए यहां डिटेल में जानते हैं.

उनकी नेट वर्थ कितनी है?

सोनम वांगचुक ने ऑफिशियली अपनी पर्सनल एसेट्स या नेट वर्थ के बारे में नहीं बताया है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹7.5 मिलियन होने का अनुमान है. कुछ दूसरी रिपोर्ट्स इस आंकड़े को और भी ज़्यादा बताती हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है.

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वह कहां से कमाते हैं?

सोनम वांगचुक के पास इनकम के कई सोर्स हैं. उनका अपना YouTube चैनल है जिसका नाम वांगचुक वर्ल्ड है, जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इस चैनल से हर महीने ₹300,000 से ₹700,000 के बीच कमाते हैं. वह नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पर लेक्चर, कॉन्फ्रेंस और मोटिवेशनल स्पीकिंग से भी पैसे कमाते हैं.

रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड मिला

लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ़ लद्दाख को-फाउंड किया और बाद में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख की स्थापना में अहम भूमिका निभाई. उन्हें आइस स्तूप जैसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. उन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था.

सोनम वांगचुक खबरों में क्यों हैं?

सोनम वांगचुक फिलहाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस घटना के बाद से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उनके आंदोलन और मांगों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Tags: Sonam Wangchuk
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