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Solar Washing Machine: अब सूरज की रोशनी से चलेगी वॉशिंग मशीन! जानें कितने सोलर पैनल लगेंगे और कैसे होगी बिजली की बचत

हालांकि, सोलर पैनल से वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन, इसके लिए केवल सोलर पैनल लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है. वॉशिंग मशीन की पावर, रोजाना इस्तेमाल का समय के साथ ही साथ धूप और बैटरी की क्षमता भी इसपर निर्भर करती है.

By: Kunal Mishra | Published: September 20, 2026 2:00:48 PM IST

Solar Washing Machine: अब सूरज की रोशनी से चलेगी वॉशिंग मशीन! जानें कितने सोलर पैनल लगेंगे और कैसे होगी बिजली की बचत


Solar Panel: आज के समय में बिजली के बढ़ते खर्च को कम करने के लिए लोग घर में सोलर पैनल लगवा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में तो बड़े पैमाने पर लोगों के घरों के बाहर और छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं. सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ पंखे, बल्ब या टीवी चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही क्षमता वाला सोलर सिस्टम लगाकर कई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अक्सर कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि क्या सोलर पैनल से वॉशिंग मशीन चलाई जा सकती है.
हालांकि, सोलर पैनल से वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन, इसके लिए केवल सोलर पैनल लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है. वॉशिंग मशीन की पावर, रोजाना इस्तेमाल का समय के साथ ही साथ धूप और बैटरी की क्षमता भी इसपर निर्भर करती है. 

एक वॉशिंग मशीन को कितनी बिजली चाहिए?

अगर आप इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि किसी भी बिजली के उपकरण को खपत के लिए कितनी पावर चाहिए तो ऐसे में पहले उसकी पावर के बारे में पता लगाएं. सामान्य घरेलू वॉशिंग मशीन कई परिस्थितियों में लगभग 400 से 800 Watt के आसपास बिजली का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि कुछ फुली ऑटोमेटिक या हीटर वाली मशीनों में खपत इससे काफी ज्यादा हो सकती है. अगर उदाहरण के तौर पर आपके पास लगभग 600 Watt की मशीन है और आप इसे दिन में धूप के समय चलाना चाहते हैं, तो सोलर सिस्टम की क्षमता मशीन की पावर से कुछ ज्यादा रखना व्यावहारिक हो सकता है. 

सोलर पैनल लगवाते समय रखें इन बातों का ध्यान 

सोलर पैनल लगवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. इसके लिए आपको वॉशिंग मशीन की रेटेड पावर को जरूर चेक करना चाहिए. इसके अलावा आपको यह देखना है कि मशीन में हीटर है या फिर नहीं है. हीटर वाली वॉशिंग मशीन में बिजली की खपत काफी अलग हो सकती है. आपको यह देखकर ही सोलर पैनल लेना चाहिए कि आपके इलाके में कितनी धूप आती है. इसे लगवाते समय आपको यह देखना होता है कि सही क्षमता वाला इनवरटर ही चुनें.

Tags: Solar Panel
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