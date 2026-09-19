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Solar Panel: एक दिन अगर न निकले सूरज तो कितने घंटे चलेगा सोलर पैनल? धूप नहीं होने पर कैसे और कितना करता है काम, समझें पूरा हिसाब

दरअसल, सोलर पैनल को बिजली बनाने के लिए सीधी तेज धूप ही जरूरी नहीं होती. रोशनी होने पर पैनल थोड़ी बिजली पैदा कर सकता है. हालांकि, तेज धूप की तुलना में यह काफी कम होता है. चलिए जानते हैं सूरज नहीं निकले तो सोलर पैनल कितनी देर चलता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 19, 2026 4:30:31 PM IST

Solar Panel: एक दिन अगर न निकले सूरज तो कितने घंटे चलेगा सोलर पैनल? धूप नहीं होने पर कैसे और कितना करता है काम, समझें पूरा हिसाब


Solar Panel: आज के समय में बिजली के बढ़ते खर्च को कम करने के लिए घरों और दुकानों में लोग सोलर पैनल लगवाते हैं. पिछले कुछ सालों में सोलर पैनल की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है. सोलर सिस्टम सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है, इसलिए इसे लेकर लोगों के मन में एक सामान्य सवाल रहता है. अगर किसी दिन सूरज बिल्कुल न निकले या लगातार बारिश होती रहे तो क्या सोलर पैनल काम करना बंद कर देता है?
दरअसल, सोलर पैनल को बिजली बनाने के लिए सीधी तेज धूप ही जरूरी नहीं होती. रोशनी होने पर पैनल थोड़ी बिजली पैदा कर सकता है. हालांकि, तेज धूप की तुलना में यह काफी कम होता है. चलिए जानते हैं सूरज नहीं निकले तो सोलर पैनल कितनी देर चलता है. 

कितनी देर बैकअप देगा सोलर पैनल? 

अगर आपका सोलर पैनल चार्ज नहीं है और पूरा दिन धूप भी नहीं हो रही है तो ऐसे में सोलर पैनल के बिजली बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है. आमतौर पर अगर पैनल को पर्याप्त धूप नहीं मिलती है तो इसकी बिजली बनाने की क्षमता काफी कम हो जाती है. हालांकि, अगर ऐसे में सिस्टम में बैटरी लगी है तो घर की जरूरत बैटरी के जरिए पूरी की जा सकती है. लेकिन बिना बैटरी वाला On-Grid Solar System धूप न होने पर अपनी तरफ से रात या बिजली कटने के समय बैकअप नहीं दे पाता है. अगर आपके सिस्टम में बैटरी है तो यह कुछ घंटे तक चल सकता है. 

बैटरी से क्या-क्या चल जाएगा? 

धूप नहीं होने पर आपके घर में कौन-कौन से बिजली के उपकरण चल जाएंगे यह सोलर पैनल में लगी बैटरी की क्षमता पर निर्भर करता है. जितनी बड़ी आपके सिस्टम की बैटरी होगी आपका सोलर पैनल उतना ज्यादा बैकअप देगा. अगर आपके घर में 5 kWh की बैटरी लगी है और ऐसे में आप लगातार करीब 500 वाट यानी 0.5 kW बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमतौर पर आपकी बैटरी लगभग 10 घंटे तक आसानी से चल सकती है. टीवी, पंखे, फ्रिज, लाइट, कूलर और एलईडी के साथ-साथ अगर बड़ा पैनल लगगा है तो ऐसे में ऐसी भी चल सकता है.

Tags: Solar Panel
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