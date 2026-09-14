Smart TV Tips: स्मार्ट टीवी को दीवार पर टांगना सही या स्टैंड पर रखना? जानें कौन सा तरीका है ज्यादा सुरक्षित, आपके लिए क्या रहेगा बेहतर

0
Smart TV Tips: आज के समय में स्मार्ट टीवी एक ऐसा डिवाइस बन चुका है, जो टीवी के साथ-साथ काफी हद तक मोबाइल का काम भी करता है. आजकल आप अपने फोन से स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करके कोई भी वीडियो या फोटो देख सकते हैं साथ ही साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नया टीवी खरीदने के बाद सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि इसे दीवार पर वॉल माउंट कराया जाए या फिर टीवी स्टैंड या टेबल पर रखा जाए.
ऐसे में सिर्फ कमरे की खूबसूरती देखकर फैसला करना सही नहीं है, बल्कि टीवी की सुरक्षा के साथ घर में बच्चों को देखते हुए और सफाई करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए ही टीवी को लगाना चाहिए. चलिए जानते हैं टीवी कहां पर लगाने से लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है.
टीवी को दीवार पर टांगने के फायदे
टीवी को दीवार पर टांगना भी एक अच्छा फैसला हो सकता है. इसके कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी देखने के लिए मिल सकते हैं. दरअसल, अगर टीवी को दीवार पर टांगा जाए तो ऐसे में कमरे में ज्यादा जगह नहीं घिरती है. टीवी के नीचे केबल और दूसरे डिवाइस छिपा दिए जाएं तो लुक काफी साफ दिखाई देता है.
अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वे वॉल माउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे टीवी सुरक्षित रहती है. लेकिन, वॉल माउंट पर लगाने से आप टीवी का सेटअप चेंज नहीं कर सकते हैं साथ ही साथ दीवार पर लगे सभी तारों को छिपाना पड़ता है, जिससे एक अच्छा लुक आ जाए. हालांकि, आपको इसकी ऊंचाई और एंगल का ध्यान रकना होगा.
टीवी को स्टैंड पर रखना कैसा रहेगा?
अगर आप टीवी को स्टैंड पर रखना चाहते हैं तो यह फैसला भी टीवी की सुरक्षा के लिहाज से सही रहेगा. अगर आप टीवी का सेटअप समय-समय पर बदलते रहते हैं तो टेबलटॉप स्टैंड ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. आजकल, कुछ फ्लोर स्टैंड में स्क्रीन को घुमाने की सुविधा भी होती है, जिससे अलग-अलग जगह बैठकर टीवी देखने में आसानी होती है. अगर आप या आपका बच्चा गेमिंग कंसोल, साउंडबार या फिर सेट-टॉप बॉक्स आदि से जुड़ा रहता है तो ऐसे में स्टैंड वाला सेटअप ज्यादा सही हो सकता है. हालांकि, कई बार बच्चे खेलते समय स्टैंड को हिला सकते हैं, जिससे टीवी गिर भी सकता है.