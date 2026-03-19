Silver Price Crash Today 19 March 2026: लुढ़क गए चांदी के दाम, सीधे 10,000 सस्ता हुआ रेट, जानें दाम

Silver Price Crash Today 19 March 2026 | Silver Crash Rate Today | Aaj ka chandi Ka Dam: भारत में 19 मार्च 2026 को सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, रुपये की स्थिति और घरेलू मांग के अनुसार बदलती नजर आ रही हैं. हमारे देश में सोना और चांदी सिर्फ निवेश का साधन ही नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का भी अहम हिस्सा हैं. खासकर शादी-ब्याह और त्योहारों के समय इनकी मांग काफी बढ़ जाती है, जिससे इनके दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

आज के चांदी के दाम

आज 19 मार्च के दिन 1 ग्राम चांदी की कीमत 265 रुपए है, वहीं एक दिन पहले की बात करें तो ये 275 रुपए थी. तो आज सीधे 10 रुपए कम हुई है. आज के दिन 1 किलो चांदी 2,65,000 रुपए है. बुधवार के दिन यह कीमत 2,75,000 थी.

चांदी सोने के मुकाबले सस्ती होती है, लेकिन निवेश और गहनों के लिए इसे भी काफी पसंद किया जाता है. खासकर कुछ क्षेत्रों में चांदी के गहनों का ज्यादा चलन है. इसके अलावा, चांदी की कीमत पर औद्योगिक मांग का भी बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि इसका उपयोग कई उद्योगों में होता है.

आज के सोने के दाम

आज के दिन सोने की कीमतों में काफी गिरावट आई है. 24 कैरेट (शुद्ध सोना) की कीमत लगभग ₹14,936 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना, जो ज्यादातर गहनों में इस्तेमाल होता है, करीब ₹14,225 प्रति ग्राम पर चल रहा है.

सोने की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और देश में गहनों की मांग. जब मांग बढ़ती है, खासकर त्योहारों या शादी के सीजन में, तो कीमतें भी ऊपर जाती हैं.

बड़े शहरों में चांदी का भाव

देश के प्रमुख शहरों में चांदी (999) की कीमत लगभग एक समान बनी हुई है:

दिल्ली: ₹2,750 प्रति 10 ग्राम

मुंबई: ₹2,750 प्रति 10 ग्राम

कोलकाता: ₹2,750 प्रति 10 ग्राम

चेन्नई: ₹2,750 प्रति 10 ग्राम

इस तरह, आज के दिन सोना और चांदी दोनों ही निवेश और खरीदारी के लिहाज से स्थिर लेकिन हल्के उतार-चढ़ाव के साथ बने हुए हैं. अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं, तो बाजार के रुझान पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है.