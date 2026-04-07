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Silver Price Today: चांदी में फिर उतार-चढ़ाव, जानें आज क्या है आपके शहर में ताजा दाम

Silver Price Today in India : इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है. चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: April 7, 2026 9:11:35 AM IST

इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है.
इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है.


Silver Price Today in India : ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसका असर चांदी की कीमतों पर साफ देखने को मिल रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज चांदी के वायदा भाव में 0.22 प्रतिशत बढ़त देखने को मिली है. 513 रुपये की तेजी के साथ चांदी 2,31,982 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,32,495 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. 

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MCX पर चांदी का रेट 

सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार को हल्की गिरावट देखने को मिली थी. MCX पर चांदी की कीमत में करीब 390 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है. जिसके बाद आज ज्यादातर शहरों में चांदी का भाव 2,33,770 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है. बता दें कि, 29 जनवरी 2026 को चांदी 4 लाख रुपए के स्तर के पार करते हुए 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी. 

आपके शहर में चांदी का रेट 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
गाजियाबाद ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
अयोध्या ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
कानपुर ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
मेरठ   ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
लखनऊ ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
पटना ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
चेन्नई ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
कोलकाता ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000
मुंबई   ₹2,500   ₹25,000 ₹2,50,000

पिछले दिन चांदी का वायदा भाव 

पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को वायदा बाजार में चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी. चांदी की कीमत 14,301 रुपये गिरकर 2,29,200 रुपये प्रति किलो हो गई. यह करीब 5.87 प्रतिशत गिरावट थी. अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार में भी कमजोरी दिखी मई डिलीवरी वाली चांदी 6.45% गिरकर 71.16 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया है.

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क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में तनाव और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का असर देखने को मिल रहा है. ट्रंप की ईरान के खिलाफ संभावित कार्यवाई ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. इससे डॉलर मजबूत हुआ है और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया है. 

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Tags: Chandi Ka BhavMCX Silver RateMCX Silver Rate TodaySilver Price Todaysilver rateSilver Rate Today
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