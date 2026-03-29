Silver Price Today 29 March: फिर बढ़ गए चांदी के भाव, जानें आज कितने में मिल रही, चेक करें अपने शहर का हाल

Silver Price Today 29 March: चांदी हमेशा से भारतीयों के लिए खास रही है. शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश की सोच, ये धातु अपनी अलग चमक के लिए फेमस है. लेकिन चांदी खरीदने से पहले आज, 29 मार्च 2026 के ताजा भाव जानना जरूरी है. ग्लोबल बाजार की हलचल और घरेलू मांग की वजह से चांदी की कीमतों में हाल ही में बढ़त देखने को मिली है, जो आपके बजट और निवेश फैसले को प्रभावित कर सकती है.

आज का बाजार और मांग का हाल

रविवार को घरेलू कमोडिटी बाजार में चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली. पिछले कुछ दिनों से भाव स्थिर थे, लेकिन आज की बढ़त ने निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों का ध्यान खींचा. विशेषज्ञों के अनुसार जेवरात में चांदी की मांग बढ़ी है और चांदी के सिक्के और ईंटों की बिक्री में भी तेजी देखी गई है. इसलिए, अपने शहर के अनुसार चांदी की कीमत जानना और सही समय पर खरीदारी करना जरूरी है.

भारत में चांदी के लेटेस्ट रेट (1 किलो के हिसाब से)

आज भारत में चांदी का औसत भाव लगभग ₹2,49,900 प्रति किलो है. वहीं, सिल्वर 925 (Sterling Silver) का रेट ₹2,44,900 प्रति किलो है.

मेन शहरों में चांदी की कीमतें

दिल्ली: ₹2,45,000

मुंबई: ₹2,45,000

चेन्नई: ₹2,50,000

पटना: ₹2,45,000

लखनऊ: ₹2,45,000

नोएडा: ₹2,45,000

गुरुग्राम: ₹2,45,000

चंडीगढ़: ₹2,45,000

जयपुर: ₹2,45,000

लुधियाना: ₹2,45,000

गुवाहाटी: ₹2,45,000

इंदौर: ₹2,45,000

अहमदाबाद: ₹2,45,000

बैंगलोर: ₹2,45,000

भुवनेश्वर: ₹2,50,000

हैदराबाद: ₹2,50,000

निवेश और खरीदारी की टिप्स

जेवरात खरीदते समय सिल्वर 925 या प्योर चांदी का भाव जरूर देखें. शहर के अनुसार कीमतों में अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय रेट पर ध्यान दें.



