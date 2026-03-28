Silver Price Today: आज क्या है चांदी का दाम? जानें दिल्ली, लखनऊ समेत अपने शहर का दाम

Silver Price Today: ईरान-इजराइल-अमेरिका के चल रहे युद्ध का असर चांदी के दामों पर भी देखने को मिल रहा है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में चांदी की कीमत गिरकर 2,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक रह गई है. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 204 रुपये गिरावट के साथ 2,27,750 रुपये किलो तक रह गई है. पिछले कारोबारी दिन चांदी 2,27,954 रुपये किलो पर बंद हुई थी.
आपके शहर में क्या है नया दाम
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शहर
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1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,40,000
|मुंबई
|₹2,40,000
|कोलकाता
|₹2,40,000
|चेन्नई
|₹2,45,000
|पटना
|₹2,40,000
|लखनऊ
|₹2,40,000
|मेरठ
|₹2,40,000
|अयोध्या
|₹2,40,000
|कानपुर
|₹2,40,000
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पिछले दिन क्या रहा चांदी का भाव?
दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 27 मार्च को कीमती धातुओं की कीमतों में पांच प्रतिशत तक गिरावट आई है. चांदी 11,250 रुपये गिरकर 2.30 लाख रुपये प्रति किलो रही है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, चांदी की कीमत 11,250 रुपये गिरकर 2,41,250 रुपये प्रति किलोग्राम थी. राम नवमी के कारण गुरुवार को सर्राफा बाजार बंद थे.
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