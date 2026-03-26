Silver Price Today: 26 मार्च को चांदी में तेज उतार-चढ़ाव, खरीदने से पहले देखें ताजा रेट; जानें आज का भाव

Silver Price Today 26 March 2026 | Silver Rates Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध का प्रभाव लगभग दुनिया के हर देश में पड़ रहा है. सोने-चांदी से लेकर ईंधन तक के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अगर आप इस बीच शादी, त्योहार या निवेश के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आज का ताजा रेट जरूर देख लें. बुधवार 25 मार्च के घरेलू कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. देश के विभिन्न शहरों में चांदी के लेटेस्ट रेट की जानकारी दे रहे हैं, ताकी आप अपने शहर की कीमतों के हिसाब से गहने में निवेश कर लें.

कितनी तेज हुई चांदी?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज चांदी लगभग 4.94% बढ़कर 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. वहीं अगर मंगलवार की बात करें, तो उस दिन चांदी 2,24,210 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. यानी बुधवार को बाजार खुलते ही चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली थी.

आज के ताजा दाम

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 चेन्नई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000

कीमतें क्यों बढ़ीं?

आज चांदी की कीमतों में तेजी के कई कारण है. इसमें सबसे बढ़ा कारण डॉलर का कमजोर होना है. जैसे ही डॉलर की कीमत गिरती है, तो सोना-चांदी में निवेशक निवेश करना शुरू कर देते हैं. जिससे इनके दामों में तेजी आने लगती है. इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मंहगाई को लेकर चिंता थोड़ी कम हो गई है. जिसके कारण मेटल के सहारा मिला और कीमतों में तेजी देखने को मिली.