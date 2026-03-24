Silver Price Today 24 March 2026: चांदी के दाम फिर उतार-चढ़ाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट?

Silver Price Today | Silver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: US-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. सोना और चांदी आजकल निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है. इनकी कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज चांदी की कीमतें बढ़ी हैं. 24 मार्च की सुबह बाजार में चांदी ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी. यानी चांदी 235 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल की कीमत से 5 रुपये अधिक है. MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. कल चांदी का दाम ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम था.
आपके शहर में क्या है दाम?
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का रेट
|1 किलो चांदी की कीमत
|चेन्नई
|2,400
|24,000
|2,40,000
|मुंबई
|2,350
|23,500
|2,35,000
|दिल्ली
|2,350
|23,500
|2,35,000
|कोलकाता
|2,350
|23,500
|2,35,000
|बैंगलोर
|2,350
|23,500
|2,35,000
|हैदराबाद
|2,400
|24,000
|2,40,000
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MCX पर चांदी का रेट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार को सुबह चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. चांदी की कीमत 1,349 रुपये गिरकर 2,25,423 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,26,772 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.