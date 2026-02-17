Home > व्यापार > Silver Price Today 17 February 2026: लोगों की हुई मौज, चांदी के दाम में आई गिरावट, जानें आज का हाल

Silver Price Today | Silver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Bhav: रोजाना लोग सोना-चांदी के भाव देखते हैं और सोचते हैं कि कब कम दाम घटे और वो खरीद लें, तो आइए जानते हैं कि आज का चांदी का हाल कैसा है-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 17, 2026 10:39:17 AM IST

आज का चांदी का रेट कितना है.
आज का चांदी का रेट कितना है.


Silver Price Today | Silver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Bhav: मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,230 रुपये घटकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं चांदी की कीमत 4,830 रुपये गिरकर 2.36 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.

शुरुआती कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर भी दोनों धातुओं में कमजोरी देखी गई. यहां चांदी करीब 4,131 रुपये टूटकर 2.40 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई, जबकि सोना 1,145 रुपये गिरकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दबाव

ग्लोबल मार्केट में भी लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही. एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड लगभग 0.43 प्रतिशत फिसलकर 4,992 डॉलर प्रति औंस के नीचे चला गया. वहीं स्पॉट सिल्वर में करीब 3 प्रतिशत की तेज गिरावट आई और ये 74.24 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दिया.

 अमेरिकी आंकड़ों का मिला-जुला असर

कीमतों में गिरावट के पीछे अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों को एक बड़ी वजह माना जा रहा है. जनवरी में अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई अनुमान से कम रही, लेकिन रोजगार के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए. इन दोनों संकेतों का असर अमेरिकी केंद्रीय बैंक Federal Reserve की नीतियों को लेकर बाजार की सोच पर पड़ा है.

बाजार को फिलहाल उम्मीद है कि 18 मार्च की बैठक में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा. हालांकि जुलाई तक दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है और जून में भी कटौती की उम्मीद बनी हुई है. आमतौर पर ब्याज दरों में कमी की संभावना से सोने को सहारा मिलता है, लेकिन अभी नीति को लेकर साफ संकेत नहीं होने से कीमतों पर दबाव है.

 शहरों के अनुसार दाम

आज 17 फरवरी 2026 को मुंबई में चांदी की दरें 10 ग्राम के लिए 2,679 रुपये, 100 ग्राम के लिए 26,790 रुपये और 1 किलोग्राम के लिए 2,67,900 रुपये हैं.

आज 17 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में चांदी की दरें 10 ग्राम के लिए 2,679 रुपये, 100 ग्राम के लिए 26,790 रुपये और 1 किलोग्राम के लिए 2,67,900 रुपये हैं.

आज 17 फरवरी 2026 को लखनऊ में चांदी की दरें 10 ग्राम 2,679 रुपये, 100 ग्राम 26,790 रुपये और 1 किलोग्राम 2,67,900 रुपये हैं.

आज 17 फरवरी 2026 को नोएडा में चांदी की दरें 10 ग्राम 2,679 रुपये, 100 ग्राम 26,790 रुपये और 1 किलोग्राम 2,67,900 रुपये हैं.

 आज 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में चांदी की दरें 10 ग्राम के लिए 2,679 रुपये, 100 ग्राम के लिए 26,790 रुपये और 1 किलोग्राम के लिए 2,67,900 रुपये हैं.

